Muzeul de telecomunicatii al ANCOM, expus la mall

159548 – 11052021 – În perioada 10 – 23 mai 2021, muzeul de telecomunicatii al ANCOM este expus la mall-ul Sun Plaza din Bucuresti, ca urmare a unui parteneriat in cadrul initiativei Pop Up Museum – Extra apropiere de muzee, un concept cultural neconventional. Accesul este gratuity.

Printre exponate se numara modele ale aparatelor telefonice fixe cu disc, aparate telefonice militare folosite in al Doilea Razboi Mondial, precum si modele de telefoane mobile din ofertele primilor operatori de servicii de telefonie mobila din Romania. Totodata, sunt expuse si aparate radio produse in Romania, dar si primele radiotelefoane si telefoane portabile. Expozitia cuprinde si modele de emitatoare pirat si telefoane DECT, a caror utilizare este interzisa in Romania deoarece pot cauza interferente in spectrul radio.

Muzeul de telecomunicatii este o initiativa a ANCOM, fiind lansat in anul 2011 pentru a marca atunci doua decenii de administrare moderna a spectrului de frecvente radio in Romania. Dupa data de 23 mai 2021, exponatele din cadrul muzeului de telecomunicatii vor reveni la sediul ANCOM din strada Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti, unde pot fi vazute de cei interesati.

17 mai – Ziua Comunicatiilor

Pe perioada expozitiei de la Sun Plaza, se aniverseaza si Ziua Internationala a Telecomunicatiilor. Ziua de 17 mai a fost declarata Ziua Internationala a Telecomunicatiilor si Societatii Informationale in urma cu 156 de ani odata cu semnarea la Paris, la 17 mai 1865, a primei Conventii Internationale privind Telegrafia, ocazie cu care a fost creata Uniunea Internationala a Telecomunicatiilor (UIT). Romania este stat membru UIT inca din 1866, iar in prezent este membru al Consiliului UIT, pentru perioada 2018 – 2022, fiind la al saptelea mandat consecutiv in structura de conducere a organizatiei internationale.

