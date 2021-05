Rezultatele măsurărilor de câmp electromagnetic realizate de ANCOM

159646 – 17052021 – ANCOM lanseaza astazi o noua versiune a platformei www.monitor-emf.ro, unde toti cei interesati pot vizualiza rezultatele masurarilor privind nivelul de camp electromagnetic emis de antenele utilizate in benzi de frecvente de pana la 7 GHz (radio-TV, Wi-Fi, toate benzile de telefonie mobila inclusiv cele folosite in prezent pentru tehnologia 5G etc). “Platforma Monitor-EMF, unde pana acum utilizatorii puteau consulta doar rezultatele nivelului de radiatii masurat cu cei 150 de senzori ficsi plasati de ANCOM in anumite zone urbane cu trafic intens, a fost reproiectata, dezvoltata intern si actualizata cu rezultatele celor peste 20 de mii de masurari realizate pana in prezent cu echipamente portabile in diverse puncte de pe intreg teritoriul tarii. Publicul larg are acum acces facil la informatii cu privire la nivelurile de camp electromagnetic inregistrate in Romania prin intermediul unei surse unice si permanent actualizate, cei interesati putand analiza inclusiv variatiile in timp ale acestora”, a declarat Cristin Popa, Directorul Directiei Executive Monitorizare si Control din cadrul ANCOM,.

Harta interactiva Monitor EMF

Prin actualizarea platformei, ANCOM pune la dispozitia utilizatorilor un instrument obiectiv unde pot fi consultate atat rezultatele obtinute din masurarile permanente ale campului electromagnetic prin intermediul senzorilor ficsi EMF, cat si rezultatele masurarilor realizate in cadrul campaniilor anuale de catre ANCOM cu echipamente portabile de masurare a campului electromagnetic raportate la nivelurile de referinta.

Pentru fiecare masurare, pe site-ul www.monitor-emf.ro sunt precizate locatia, perioada si nivelul de expunere la camp electromagnetic inregistrat la momentul masurarii si apoi calculat procentul din nivelul maxim de referinta stabilit de cadrul legal in vigoare.

Masurarile se fac in spatii publice, in vecinatatea carora exista aglomerari de surse de camp electromagnetic. Pana in prezent, toate masurarile realizate de ANCOM cu ambele tipuri de echipamente nu au evidentiat depasiri ale limitelor prevazute de legislatia nationala.

Harta măsurărilor cu senzori EMF amplasati in puncte fixe

Sectiunea hartii dedicata masurarilor realizate prin senzorii ficsi ofera detalii cu privire la rezultatele masurarilor realizate de cei 150 de senzori ficsi de monitorizare de banda larga amplasati in Bucuresti si alte 103 de orase din tara, in spatiile publice in vecinatatea carora exista multiple surse de emisii radio – scoli, centre universitare, piete publice etc. Senzorii functioneaza permanent, transmitand rezultatele catre platforma informatica o data la 24 de ore. Astfel, utilizatorii pot consulta pentru fiecare senzor rezultatele pentru ultimele 3 zile, ultimele 3 luni sau ultimul an si pot descarca rezultatele in format PNG.

Pentru masurare, fiecare senzor foloseste o sonda izotropica triaxiala de masurare a intensitatii campului electric in patru benzi de frecvente – 100 kHz – 7 GHz, 925 MHz – 960 MHz, 1805 MHz – 1880 MHz si 2110 MHz – 2170 MHz.

Harta masurarilor EMF cu echipamente portabile

In aceasta sectiune a hartii interactive, pot fi consultate rezultatele masurarilor realizate in cadrul campaniilor anuale de catre ANCOM, prin intermediul sistemului autonom national de masurare a campului electromagnetic. Pe pagina de internet sunt publicate rezultatele celor 20.541 masurari realizate de ANCOM din anul 2012 si pana in prezent si va continua sa fie actualizata permanent.

Masurarile au fost realizate cu echipamente portabile specializate pe o banda larga de frecventa cuprinsa intre 9KHz si 6 GHz, cu antene triaxiale de masura instalate la o inaltime de 1,5 m fata de sol, rezultatele fiind mediate pe intervale de timp de sase minute si ulterior comparate cu nivelurile de referinta.

Utilizatorii pot vedea cum realizeaza ANCOM masurarile cu echipamentele mobile aici.

Reglementari si atributii

In Romania, expunerea la camp electromagnetic este reglementata prin lege, conform practicilor adoptate si in Uniunea Europeana. Astfel, Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz are la baza Recomandarea 1999/519/EC privind limitarea expunerii populatiei generale la campuri electromagnetice (de la 0 Hz pana la 300 GHz), document de referinta pentru toate statele membre ale UE, avizat de Comisia internationala de protectie la radiatii neionizante (ICNIRP).

In acest context, institutiile aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, precum Institutul National de Sanatate Publica, sunt entitatile in masura sa interpreteze din perspectiva sanatatii publice rezultatele buletinelor ANCOM de masuratori ale campului electromagnetic. Conform atributiilor legale care ii revin, activitatea ANCOM este de a analiza si expertiza tehnic utilizarea frecventelor radio pentru asigurarea compatibilitatii radioelectrice dintre statiile si retelele de radiocomunicatii autorizate si pentru prevenirea aparitiei interferentelor prejudiciabile asupra spectrului radio cu utilizare neguvernamentala.

