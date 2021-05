Un român pe Everest!

159819 – 28052021 – Pe 24 mai 2021 ora locala 7.40, alpinistul roman Marius Purice, sportiv al Federatiei Romane de Alpinism si Escalada si membru al Clubului Sportiv Montan Altitudine, a atins varful Everest cu altitudinea de 8.848,86 metri. Mai sus nu este decat Cerul!

Romanul Marius Purice este conducatorul expeditiei High Himalayan International Everest Expedition 2021, expeditie internationala formata din sase alpinisti din USA, Luxemburg, Austria, Africa de Sud si Romania. A fost urmata ruta crestei sud-estice si utilizat sprijinul logistic al High Himalayan Climbing and Expeditions Pvt. Ltd.

Ascensiunea finala a inceput pe 23.05. 2021, la ora 8.30 p.m., si a fost incheiata cu succes de Neil Hershman – S.U.A si Marius Sebastian Purice – Romania pe 24.05 la 6,40 a.m., respectiv 7,40 a.m. Atingerea varfului a fost facuta cu aport de oxigen suplimentar si cu suportul ghizilor nepalezi Jyamchang Bhote, Pasang Bhote si Rinjin Bhote.

Un efort considerabil, incununat de succes, o ascensiune reusita, o realizare notabila in munti inalti, urmata de o coborare rapida, fortata de vremea nefavorabila, in inrautatire.

„A fost greu din punct de vedere fizic. Dar vantul a fost cea mai mare problema, a rupt toate corturile in C4 – ultima tabara. Am fost singur pe varf impreuna cu un Sherpa. Nimeni altcineva, nici din alte expeditii. O senzatie foarte speciala sa stai acolo doar doi oameni. Am avut mult noroc: sunt inca o multime de alpinisti in taberele superioare care n-au prins fereastra de vreme. Si multi s-au intors din cauza vantului. Si a Covidului”.

Marius Purice are 43 de ani, practica alpinismul de altitudine la nivel de performanta in cadrul Clubului Sportiv Montan Altitudine si este sportiv al Federatiei Romane de Alpinism si Escalada. Are in palmares: Pico de Orizaba (5636 m.), cel mai inalt Vulcan din America de Nord, Nevado San Francisco (6018 m.), ca membru al primei expeditii romanesti pe acest munte, Ojos del Salado (6893 m.), cel mai inalt vulcan din lume, ca membru Altitude Expeditions Team, Kilimanjaro (5895 m.), cel mai inalt varf si cel mai inalt vulcan din Africa, Stok Kangri (6153 m.), Himlung Himal (7126 m.), ca leader al primei expeditii romanesti si al primei ascensiuni masculine romanesti reusite pe acest varf.

Pe 26 mai expeditia High Himalayan International Everest Expedition 2021 a ajuns in tabara de baza, toti membri ei sunt sanatosi, doi au reusit varful, si cu totii asteapta intoarcerea la Kathmandu, dupa mai mult de 40 de zile petrecute la altitudine pentru aclimatizare si pentru ascensiunea celui mai inalt varf al planetei. – sursa: Ovidiu Popescu, presedinte al Clubului Sportiv Montan Altitudine

