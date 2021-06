85% dintre români au luat vitamine sau suplimente alimentare în perioada pandemiei de Covid 19

160038 – 14062021 – În contextul pandemiei, românii sunt conștienți de importanța unui sistem imunitar puternic. Astfel, 85% dintre consumatori au luat în ultima lună vitamine, iar 79% au luat suplimente alimentare. În top 3 vitamine preferate se numără Vitamina C (49%), Vitamina D (41%) și Magneziu (40%). Totuși, dacă vitamina C este luată în proporții similare de bărbați și femei, cele din urmă iau în mai mare măsură decât bărbații atât vitamina D (46% femei vs. 36% bărbați), cât și magneziu (43% femei vs. 36% bărbaţi). În ceea ce privește suplimentele alimentare, cele mai populare sunt suplimentele pentru imunitate (42%) și cele pentru protecția ficatului (21%).

Apetența pentru vitamine și suplimente pare să fie alimentată și de nivelul de stres cauzat de pandemie. Vitaminele sunt percepute ca fiind în strânsă asociere cu nivelurile de energie și vitalitate simțite atât la nivel fizic, cât și la nivel psihic. Sunt asociate cu un „boost” de energie care îmbunătățește performanțele, întărește sistemul imunitar și conferă o stare de bine a organismului.

Persoanele cu un nivel de stres ridicat sunt mai predispuse să ia Vitamina C (64% față de 49%) sau Vitamina D (58% față de 41%), conform nivelurilor de stres definite în Consumer Stress Score, un instrument de măsurare a gradului de stres al consumatorilor în pandemie, dezvoltat de iSense Solutions.

În ceea ce privește suma alocată, românii cheltuiesc în medie 84 de RON pe lună pentru a achiziționa vitamine și suplimente alimentare. Suma este mai mare în rândul femeilor (94 RON) decât în rândul bărbaților (72 lei). Din nou, cei cu un grad mai mare de stres în privința epidemiei cheltuiesc și mai mult pe vitamine și suplimente (113 lei pe lună).

Majoritatea persoanelor cumpără vitamine și suplimente alimentare din farmacii (62%) și din magazine naturiste (31%). Achiziția se face de obicei fără recomandare de la medic – 76% au cumpărat vitamine sau suplimente fără să aibă o prescripție medicală în acest sens. Motivele indicate de consumatori țin mai degrabă de prevenție (37%) și menținerea stării de bine (43%).

„Sănătatea a constituit întotdeauna o valoare importantă a românilor, iar în contextul pandemiei preocuparea pentru sănătate nu putea decât să se accentueze. Prin urmare, datele privind incidența mare a consumului de vitamine și suplimente alimentare nu sunt deloc surprinzătoare. Dacă paza bună trece primejdia rea, în această perioadă vitaminele C, D si Magneziul au fost principalele alegeri ca mijloc de prevenție în perioada pandemiei”, declară Andrei Elvădeanu, Head of Market Strategy, iSense Solutions

Datele prezentate fac parte din studiul Omnibus Săptămânal, reprezentativ pentru mediul urban și realizat de iSense Solutions în perioada aprilie-mai, 2021 pe un eșantion de 500 de respondenți, grad de eroare +/- 4.38%, la un nivel de încredere de 95%. Cercetarea calitativă a fost realizată în decursul lunii mai 2021, în comunitatea online iSense Modern Consumers, comunitate ce cuprinde 50 de persoane cu vârsta între 18 și 55 de ani, din mediul urban.

