Dîncu vrea la guvernare alături de PNL

159992 – 10062021 –Președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu, susține că PSD va intra la guvernare alături de PNL în 2023 sau 2024. ”Nu exclud o guvernare cu PNL până în 2024, dar nu în condițiile de acum, să fim tractați de locomotiva Câtu sau de un alt premier liberal”, a declarat Dîncu pentru Europa Libera. Întrebat cât crede că va rezista actuala coaliție de guvernare, Dâncu a estimat că încă doi ani. ”Cred că va rezista până în primăvara ultimului an de mandat sau cu un an înainte. Cred că anul acesta și anul viitor, 2021, 2022 și o parte din 2023, va rezista cu greu, cu scandaluri, cu diverse formule, dar va rezista. Nu cred îin mitul retragerii USR PLUS, care funcționează în undergroundul politicii, nici că PSD va intra într-o formă sau alta la guvernare acum foarte repede pentru a face un nou USL. Nu credîin aceste mituri, cred că ultimul și penultimul an vor fi critici. Vor fi ani în care se va gândi ce se va întâmpla la alegeri. Atunci am putea avea guvern minoritar sau altă coaliție. Până atunci nu cred că se va întâmpla nimic”, a menționat Dâincu.

Întrebat dacă PSD va intra la guvernare în 2024, Dâncu a fost mai optimist: „Sau 2023 dacă atunci se va răsturna guvernul. De alegeri anticipate nu poate sa fie vorba. Nu cred că înainte de 2023 se va discuta despre asta, până la jumătatea lui 2023”.

