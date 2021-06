Ministrul Apărării Naționale, la cea de-a treia ediție a ATLANTIC – BLACK SEA SECURITY FORUM

159883 – 03062021 – Ministrul Apărării Naționale, Nicolae-Ionel Ciucă, a participat miercuri, 2 iunie, la cea de-a treia ediție a ATLANTIC – BLACK SEA SECURITY FORUM, cu tema „Democratic Security and Resilience in the Era of Great Power Competition”, eveniment organizat de Institutul Aspen România, în parteneriat cu biroul „German Marshall Fund of the US” din București.

Oficialul român a adus în discuție înființarea și găzduirea pe teritoriul României a Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliență, a cărui contribuție, în opinia sa, va fi una esențială și va genera o nouă dimensiune a concepției strategice a țării noastre.

Ministrul a reiterat faptul că România acordă o importanță majoră implementării deciziilor aliate, adoptate în cadrul forurilor NATO, cu impact asupra securității regiunii din care face parte.

„În contextul creșterii provocărilor din mediul de securitate din regiunea Mării Negre, în acord cu deciziile aliate de consolidare a posturii defensive a NATO pe flancul estic, am gândit o nouă abordare de creștere a capacității de reziliență la nivel național. Strategia Națională de Apărare a Țării și Carta Albă a Apărării prevăd instrumentele și mecanismele prin care Ministerul Apărării Naționale contribuie la realizarea acestui obiectiv, prin consolidarea capabilităților de apărare, construirea unei culturi de securitate pentru cetățeni, dar și prin dezvoltarea mecanismelor de răspuns”, a mai declarat ministrul Ciucă.

În discursul său, demnitarul român a subliniat, totodată, faptul că dezvoltările în domeniul apărării la nivelul Uniunii Europene trebuie să se desfășoare în deplină complementaritate cu demersurile de la nivelul Alianței Nord-Atlantice.

„Este nevoie de o cooperare practică și de coordonare între UE și NATO. Nu putem vorbi despre securitate europeană fără implicarea tuturor partenerilor și aliaților strategici. Domenii precum reziliența, propaganda, cyber defence pot fi valorificate semnificativ sub umbrela cooperării NATO – UE”, a spus ministrul apărării naționale.

În contextul pregătirii agendei Summit-ului NATO din 14 iunie, în cadrul căruia șefii de stat și de guvern din statele membre ale NATO vor discuta și adopta decizii privind viitorul Alianței, Nicolae-Ionel Ciucă a exprimat sprijinul pentru perspectivele şi coordonatele decizionale subsumate procesului NATO 2030, ca premisă pentru continuarea adaptării posturii colective de descurajare şi apărare la cerinţele prezente şi viitoare de securitate. Totodată, ministrul a evidențiat importanța consolidării prezenței NATO pe întregul flanc estic, precum şi asigurarea resurselor comune adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor subsumate nivelului de ambiție al Alianței.

