NextGenerationEU: Comisia Europeană mobilizează 20 de miliarde de euro în cadrul primei tranzacții pentru sprijinirea redresării Europei

160077 – 16062021 – Comisia Europeană a mobilizat, în cadrul primei sale tranzacții NextGenerationEU, 20 de miliarde de euro prin intermediul unei obligațiuni pe zece ani, cu scadența la 4 iulie 2031, pentru a finanța redresarea Europei în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și a consecințelor acesteia. Aceasta este cea mai mare emisiune de obligațiuni instituționale din Europa, cea mai mare tranzacție instituțională efectuată într-o singură tranșă de până acum și cea mai mare sumă pe care UE a mobilizat-o într-o singură tranzacție.

Obligațiunea s-a bucurat de un interes foarte mare din partea investitorilor din întreaga Europă și din lume, datorită căruia Comisia a obținut condiții de stabilire a prețurilor foarte favorabile, la fel ca în cazul emisiunilor succesive reușite din cadrul programului SURE.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: „Astăzi este o zi cu adevărat istorică pentru Uniunea Europeană. Am efectuat cu succes prima operațiune de finanțare pentru NextGenerationEU. Acționând ca o Uniune puternică, mobilizăm fonduri de pe piețe împreună și investim într-o redresare comună în urma acestei crize. Este o investiție în piața noastră unică. Și chiar mai important, este o investiție în viitorul următoarelor generații ale Europei, întrucât acestea se confruntă cu provocările digitalizării și ale schimbărilor climatice. Fondurile pot fi acum direcționate pentru a contribui la remodelarea continentului nostru, pentru a construi o Europă mai verde, mai digitală și mai rezilientă. Voi vizita acum fiecare stat membru, pentru a vedea impactul NextGenerationEU pe teren”.

Comisarul responsabil cu bugetul și administrația, Johannes Hahn: „Astăzi, am făcut un pas esențial în punerea în aplicare a NextGenerationEU. După ce am pus toate bazele într-un ritm record, astăzi am efectuat cu succes prima operațiune de împrumut în cadrul planului de redresare. Acesta este doar un prim pas pe un drum lung, care va aduce peste 800 de miliarde EUR în prețuri curente în economia UE. NextGenerationEU a devenit acum realitate și va impulsiona redresarea noastră colectivă în urma pandemiei, plasând Europa pe o traiectorie verde, digitală și rezilientă”.

Fondurile vor fi utilizate acum pentru primele plăți din cadrul NextGenerationEU, al Mecanismului de redresare și reziliență și al diverselor programe finanțate din bugetul UE.

Până la sfârșitul anului 2021, Comisia se așteaptă să mobilizeze obligațiuni în valoare de aproximativ 80 de miliarde EUR, care vor fi completate cu titluri pe termen scurt („EU-Bills”), conform planului de finanțare publicat în iunie 2021. Valoarea exactă atât a obligațiunilor UE, cât și a EU-Bills va depinde de nevoile exacte de finanțare, iar Comisia va revizui evaluarea sa inițială în toamnă. În acest mod, Comisia va fi în măsură să finanțeze, pe parcursul celei de a doua jumătăți a anului, toate granturile și împrumuturile planificate pentru statele membre în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și totodată să acopere nevoile politicilor UE care beneficiază de finanțare din instrumentul NextGenerationEU.

NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de aproximativ 800 de miliarde EUR în prețuri curente, menit să sprijine redresarea Europei în urma pandemiei de COVID-19 și să contribuie la construirea unei Europe mai verzi, mai digitale și mai reziliente.

Pentru a finanța NextGenerationEU, Comisia Europeană – în numele UE – va mobiliza de pe piețele de capital până la aproximativ 800 de miliarde EUR, până la sfârșitul anului 2026. 407,5 miliarde de euro disponibile sub formă de granturi (în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență și al altor programe finanțate din bugetul UE); 386 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Acest lucru se va traduce prin volume de împrumuturi de aproximativ 150 de miliarde de euro pe an, în medie.

Având în vedere volumul, frecvența și complexitatea operațiunilor de împrumut viitoare, Comisia va urma cele mai bune practici utilizate de emitenți mari și frecvenți și va pune în aplicare o strategie de finanțare diversificată.

Această strategie se bazează pe o gamă largă de instrumente și tehnici, care depășesc abordarea „back-to-back” pe care Comisia a utilizat-o până în prezent pentru a împrumuta de pe piețe, inclusiv în cadrul programului SURE. În ultimii 40 de ani, Comisia Europeană a derulat mai multe programe de creditare pentru a sprijini statele membre ale UE și țările terțe. Toate aceste operațiuni de creditare au fost finanțate prin împrumuturi „back-to-back”, în principal prin emisiuni de obligațiuni sindicalizate.

