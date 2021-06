O noua rundă de alocare de licențe în bandă DECT

160074 – 16062021- ANCOM organizeaza o noua procedura de acordare de licente in banda DECT. Astfel, furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice interesati de instalarea si exploatarea unor retele publice de comunicatii electronice de acces pe suport radio, cu statii de baza functionand in tehnologie DECT in banda 1880-1900 MHz, in localitati situate intr-unul sau mai multe judete, pot transmite ANCOM, pana la data de 25 iunie 2021 inclusiv, solicitari ferme de emitere a licentelor pentru utilizarea frecventelor radio prin intermediul retelelor mentionate. ANCOM a primit deja o cerere formala din partea unei persoane interesate in acest sens.

Procedura de obtinere a licentelor in banda DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – telecomunicatii digitale avansate pe suport radio)

Conform prevederilor mecanismului de determinare a optiunilor furnizorilor, orice persoana interesata care doreste sa obtina licenta in banda mentionata are la dispozitie 10 zile, incepand cu data de 16 iunie, pentru a depune o solicitare ferma in acest sens, in care trebuie sa-si prezinte optiunile pentru zonele geografice (localitati si judete) in care doreste sa obtina drepturi de utilizare in banda DECT. Alocarile de spectru radio pentru intreaga banda DECT, acordate prin licenta, au statut neexclusiv la nivelul fiecarui judet (in cazul municipiului Bucuresti, acesta este considerat impreuna cu judetul Ilfov), dar au caracter exclusiv la nivel de localitate.

ANCOM va publica lista preliminara cu optiunile exprimate de persoanele interesate in termen de 3 zile de la finalizarea etapei mentionate anterior, acestia avand la dispozitie alte 5 zile calendaristice pentru facilitatea de a-si modifica optiunile initiale, insa numai in cazul acelor localitati pentru care s-au manifestat doua sau mai multe optiuni.

Dupa incheierea celei de-a doua etape, Autoritatea va publica tabelul centralizator final, pe judete si localitati, cu optiunile exprimate de persoanele interesate si va emite licentele de utilizare a frecventelor radio pentru banda DECT.

Licentele in banda DECT se vor acorda prin incredintare directa in cazul localitatilor pentru care este exprimata numai o optiune, iar in cazul localitatilor pentru care isi anunta interesul mai multe persoane, se va organiza o procedura de selectie comparativa, cu respectarea prevederilor relevante ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest moment, in banda de frecvente 1880-1900 MHz, compania Telekom Romania Communications S.A. opereaza, din anul 2000, retele de acces pe suport radio in tehnologie DECT pentru 23 de localitati in judetul Galati si 5 localitati in judetul Tulcea

