Pot operatorii sa refuze portarea numarului de telefon?

159914 – 04062021 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) subliniaza faptul ca furnizorii nu pot refuza utilizatorilor portarea numarului de telefon decat in anumite situatii stabilite de lege: daca cererea de portare nu este corect completata, datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numarul a carui portare se solicita sau operatorul donor nu mai furnizeaza serviciul de telefonie prin intermediul numarului respectiv. Furnizorul la care se doreste portarea poate refuza portarea numarului numai in cazul in care nu furnizeaza tipul de serviciu solicitat de utilizator.

Campania de control a ANCOM

Pentru a verifica modul in care furnizorii respecta dispozitiile legale privind portabilitatea, ANCOM a derulat in luna aprilie o campanie de control de tip „mystery shopping” la principalii operatori de servicii de comunicatii electronice (Vodafone Romania S.A., Orange Romania S.A., RCS & RDS S.A. si Telekom Romania Mobile Communications S.A.). Pentru desfasurarea acestei campanii au fost constituite 4 echipe de control care, pe parcursul a doua zile consecutiv, au desfasurat actiuni de control, simultan, la fiecare dintre furnizorii mentionati anterior, in urmatoarele localitati: Bucuresti, Pitesti, Ploiesti si Targoviste. Personalul de control a solicitat reprezentantilor din punctele de lucru verificate, in calitate de client, portarea unui numar de telefon de la abonament la cartela prepaid.

Din cele 16 actiuni de control (cate patru actiuni la fiecare furnizor) desfasurate, intr-un caz a fost constatat refuzul portarii numarului de telefon. Este vorba de societatea Telekom Romania Mobile Communications S.A. si, pentru ca nu era la prima abatere de acest gen, compania a fost sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum de 15.000 lei. In cazul celorlalti trei furnizori verificati nu au fost identificate nerespectari ale prevederilor legale.

Care sunt pasii de urmat pentru portarea numarului de telefon?

In momentul in care utilizatorii aleg sa isi porteze numarul de telefon, trebuie sa completeze o cerere de portare prin care solicita transferul numarului, cerere care se depune la furnizorul la care doresc sa se porteze. Odata cu depunerea cererii si acceptarea acesteia de catre noul furnizor (furnizor acceptor), contractul cu vechiul furnizor (furnizor donor) inceteaza automat, nefiind necesar vreun demers suplimentar din partea utilizatorilor.

Atentie! Portarea numarului de telefon catre un alt operator nu anuleaza obligatiile asumate de utilizatori la semnarea contractului cu operatorul initial. De exemplu, daca se solicita portarea inainte de expirarea perioadei minime a contractului, este posibil ca utilizatorul sa fie nevoit sa achite penalitati de reziliere anticipata, iar daca sunt facturi restante, acestea vor trebui achitate. Acelasi principiu se aplica si in cazul in care utilizatorii au achizitionat echipamente odata cu achizitionarea serviciului de comunicatii electronice.

De aceea, utilizatorii sunt sfatuiti sa verifice daca la data la care urmeaza sa se efectueze portarea a expirat perioada minima contractuala cu furnizorul pe care il parasesc.

Cand poate fi refuzata cererea de portare?

Operatorul acceptor poate refuza portarea numarului in cazul in care nu furnizeaza tipul de serviciu solicitat de utilizator (de exemplu, serviciul de telefonie prepaid).

Operatorul donor poate refuza cererea de portare in urmatoarele conditii:

cererea nu este corect completata;

datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numarul a carui portare se solicita;

numarul se regaseste in una dintre categoriile de resurse de numerotatie exceptate de la portabilitatea numerelor;

operatorul donor nu furnizeaza servicii prin intermediul numarului respectiv (de exemplu, prin incetarea contractului ca urmare a unei solicitari venite din partea utilizatorului anterior depunerii cererii de portare); de aceea, utilizatorii sunt sfatuiti sa NU solicite incetarea contractului incheiat cu furnizorul donor in situatia in care doresc sa isi porteze numarul de telefon;

numarul pentru care se solicita portarea nu a fost utilizat pentru convorbiri in reteaua operatorului donor;

cartela SIM este declarata pierduta/furata.

Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare:

existenta unor datorii ale abonatului catre operatorul donor;

existenta unei durate minime a contractului incheiat cu operatorul donor;

suspendarea furnizarii serviciului prin intermediul numarului respectiv.

Ce, cum si unde reclami?

In cazul in care intampina orice dificultati pe parcursul procesului de portare, utilizatorii pot face o sesizare la operatorul acceptor (care este responsabil de realizarea portarii), dar se pot adresa si ANCOM, parcurgand pasii detaliati aici.

Informatii suplimentare cu privire la derularea procesului de portare sunt disponibile pe site-ul www.portabilitate.ro.

