România are cel mai ridicat procent din populație care crede în teoriile conspiratiei legate de Covid 19

160231 – 28062021 – Un sondaj de opinie realizat in luna martie in zece state ale UE, la comanda Globesec, arata ca Romania are cel mai ridicat procent din populatie care crede in teoriile conspiratiei legate de pandemia de coronavirus. Nu mai putin de 40% dintre romani sunt adepti ai teoriilor conspiratiei.

Sondajul a fost realizat pe esantione reprezentative ale populatiei in Austria, Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Romania si Slovacia. Conform sondajului, 40% dintre romani cred in teoriile conspiratiei.

Intr-o medie de 28%, respondentii din cele zece state UE condidera ca pandemia este o operatiune a unor forte oculte pentru a controla populatia. In Romania si Bulgaria insa procentele sunt uriase: 42% dintre romani si 45% dintre bulgari sunt convinsi ca exista forte oculte in spatele pandemiei. De asemenea, 64% dintre romani considera ca autoritatile au gestionat prost criza coronavirusului. Insa aici procentele sunt similare cu cele din celelalte zece state UE, exceptand Austria si Ungaria. Globesec considera ca statele nu au reusit sa adopte masuri eficiente de comunicare, sa se adreseze tuturor segmentelor populatiei, inclusiv celor cu venituri mai mici si in functie de nivelul de educatie.

„Adoptarea pe scara larga a teoriilor conspirationiste in Bulgaria si Romania este asociata cu un nivel mai scazut de vaccinare. Omniprezenta naratiunilor conspirationiste legate de COVID-19 ar putea ingreuna in mod semnificativ capacitatea acestor tari de a depasi pandemia”, concluzioneaza Globesec.

Globesec este un think-tank international cu sediul la Bratislava. La conferinta Globesec din acest an au participat numerosi ministri de externe din UE si reprezentanti ai NATO, printre care s-au aflat si Bogdan Aurescu si Mircea Geoana, scrie aktual24.ro.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...