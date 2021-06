Telefonia mobila a fost serviciul cel mai afectat de incidente de securitate in anul 2020

160201 – 24062021 – „In 2020, desi retelele de comunicatii au fost folosite mult mai intens decat in trecut, stabilind noi recorduri statistice, acestea au dovedit si o crestere a nivelului de securitate si rezilienta. Astfel, numarul incidentelor de securitate cu impact semnificativ a scazut cu aproximativ 28% comparativ cu 2019, aceste incidente avand o durata mai mica si afectand un numar mai mic de conexiuni. Totodata, am constatat ca exista incidente care s-au produs in repetate randuri, din aceeasi cauza si avand impact asupra aceleiasi zone geografice. In acest context, atragem din nou atentia asupra interdependentelor domeniilor energie si telecom, iar operatorilor le reamintim ca au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a asigura continuitatea serviciilor si a preintampina materializarea acestor incidente, conform legislatiei in vigoare”, a declarat Eduard LOVIN, vicepresedintele Autoritatii.

Conexiuni afectate

Conform notificarilor primite in 2020, sapte furnizori de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au inregistrat 575 de incidente cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, in scadere cu aproximativ 28% fata de 2019. Acestea au afectat, in total, aproximativ 12 de milioane de conexiuni.

In anul 2020 cele mai multe conexiuni afectate de incidentele semnificative sunt cele de telefonie mobila si SMS (5,9 milioane de conexiuni afectate), urmate de serviciile de internet mobil (4,6 milioane de conexiuni), retransmisia programelor audiovizuale (peste 550 de mii de conexiuni), cel mai putin afectate fiind cele de internet fix (aproximativ 451 de mii de conexiuni afectate) si telefonie fixa (aproape 400 de mii de conexiuni).

Comparativ cu ceilalti ani, in 2020 se remarca o scadere semnificativa a numarului de conexiuni afectate in cazul serviciilor de telefonie fixa si a serviciilor de telefonie mobila si SMS. De asemenea, comparand cu anul 2019, se poate observa o scadere semnificativa a numarului de conexiuni afectate in cazul tuturor serviciilor de comunicatii electronice (spre exemplu: in cazul serviciului de telefonie fixa scaderea a fost cu 67%, iar in cazul serviciului de internet mobil si transmisiuni date mobile, cu 56%).

Numarul mediu de conexiuni afectate de un incident in 2020 este de 20.582, in scadere fata de 2019 (28.859 conexiuni).

Durata totala a incidentelor raportate in anul 2020 este de 3.339 ore, durata medie a unui incident fiind de aproximativ 5 ore si 48 minute, similar cu cea inregistrata in 2019 (5 ore si 46 minute). Valoarea duratei totale a incidentelor este in scadere fata de cea inregistrata in anul 2019, cand durata a fost de 4.573 ore.

Distributia geografica

Din punctul de vedere al ariei geografice afectate in 2020, in 363 din cazuri (63% din numarul total de incidente) a fost afectat un singur judet, iar 4 incidente s-au petrecut la nivel national.

Cele mai afectate din punctul de vedere al numarului de incidente au fost judetele Olt (75 incidente), Teleorman (65 incidente), Dolj (58 incidente) si Gorj (57 incidente) si cel mai putin afectate judete au fost Satu Mare (7 incidente), respectiv Covasna si Botosani, in cazul carora au fost raportate cate 8 incidente cu impact semnificativ petrecute in 2020.

Resursele afectate

Din punctul de vedere al resurselor afectate, cele mai multe incidente au afectat mediile de transmisiune, statiile de baza si controlerele mobile si echipamentele din noduri de transmisiune.

In cadrul a 13 dintre incidente au fost afectate concomitent mai multe categorii de resurse, producerea acestora avand diverse cauze: fie fenomene naturale (cod galben si portocaliu de vreme severa, vant puternic, ninsori abundente, viscol), in aceste cazuri multiple categorii de echipamente ramanand fara alimentare cu energie electrica, fie producerea concomitenta a doua evenimente distincte.

Raportul ANCOM

Raportul ANCOM privind incidentele semnificative care au afectat securitatea si integritatea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice in anul 2020 a fost realizat pe baza informatiilor puse la dispozitie de catre furnizori si este disponibil aici. Autoritatea colecteaza aceste date in baza Deciziei presedintelui ANCOM nr. 512/2013, prin care furnizorii au obligatia de a notifica Autoritatea cu privire la incidentele cu impact semnificativ asupra securitatii si integritatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, adica a acelor incidente care au afectat un numar mai mare de 5.000 de conexiuni timp de cel putin o ora.

