Traficul de internet fix a crescut cu peste 50% în 2020

159885 – 03062021 – „Datele statistice din comunicatii electronice pentru intregul an 2020 contin multe surprize: inversari de tendinte, abateri de la dinamica obisnuita, rasturnari ale unor clasamente istorice. Totodata, conform anticiparilor de la inceputul crizei sanitare, cererea de internet fix a atins noi recorduri, cu o crestere de 51% a traficului si 8% a conexiunilor. Trei patrimi din cresterea numarului de conexiuni produsa in 2020 a avut loc in rural si reflecta continuarea reducerii decalajului de conectivitate al Romaniei. Totusi, acest decalaj urban – rural ar putea fi substantial mai mic daca autoritatile locale si centrale ar lucra in mod real la simplificarea regimului de autorizare a lucrarilor de constructii si reducerea barierelor la extinderea retelelor in zonele mai putin atractive comercial. Sper ca toti decidentii politici si administrativi au inteles, in acest an marcat de pandemie, importanta deosebita a retelelor telecom, care au devenit esentiale, critice pentru aproape fiecare aspect al vietii economice si sociale”, a declarat vicepresedintele ANCOM, Eduard Lovin.

Iata cateva dintre cele mai relevante informatii cuprinse in raport:

Traficul de internet fix a inregistrat o crestere de 51%, cea mai mare din ultimii ani, in timp ce traficul de internet mobil a avut o crestere de 30%, mai mica comparativ cu anii precedenti.

Internet fix

5,7 milioane de conexiuni la internet fix la sfarsitul anului 2020 (+8% evolutie anuala), dintre care 4,5 milioane, adica aproape 80%, reprezentau conexiuni de foarte mare viteza (peste 100 Mbps).

Impulsionat de criza sanitara, traficul total de internet fix a inregistrat o crestere exceptionala in anul 2020 (51%), traficul mediu lunar de internet fix/locuitor fiind de 44 GB/luna.

La nivel national, in medie, 7 din 10 gospodarii detin o conexiune de internet fix, adica 8/10 gospodarii urbane si 6/10 gospodarii rurale; acest decalaj s-a redus pe parcursul lui 2020, ritmul de crestere al numarului de conexiuni din rural (+16%) fiind mult peste cel din urban (+4%).

In functie de numarul de conexiuni la internet fix inregistrat la sfarsitul anului 2020, RCS&RDS avea o cota de piata de 59%, Grupul Telekom 19%, ceilalti furnizori insumand 22%.

Internet mobil

20,4 milioane de conexiuni active la internet mobil la sfarsitul lui 2020 (+3%), doua treimi (13,6 milioane) fiind conexiuni 4G sau 5G (+13%).

Traficul total de internet mobil a crescut cu 30% fata de 2019, astfel ca traficul mediu a ajuns la 4,9 GB/luna/locuitor.

În functie de numarul de conexiuni active la internet mobil de la finalul anului 2020, Orange avea o cota de piata de 39%, Vodafone 25%, ceilalti furnizori insumand 36%.

Telefonie mobila si telefonie fixa

22,6 milioane de cartele SIM active de telefonie mobila, dintre care 60% pe baza de abonament si 40% pe baza de cartele preplatite.

Numarul cartelelor SIM preplatite de telefonie mobila active a inregistrat o scadere anuala de 6%, in timp ce numarul de cartele SIM cu abonament a crescut cu doar 3%, astfel ca numarul total de cartele SIM active a inregistrat o usoara scadere de 0,3%.

In 2020, traficul mediu de telefonie mobila efectuat de un locuitor a fost de 5 ore si 8 minute/luna, respectiv de 30 SMS-uri/luna, astfel ca traficul total de voce a avut o crestere anuala de 8%.

In functie de numarul de cartele SIM active la sfarsitul anului 2020, Orange avea o cota de piata de 38%, Vodafone 30%, ceilalti furnizori insumand 32%.

Chiar daca numarul de linii de acces de telefonie fixa a continuat sa scada pe parcursul anului 2020, ajungand la 3 milioane (-10%), traficul de voce a avut prima crestere anuala (+7%) dupa multi ani de scadere.

Finalul lui 2020 a consemnat o evolutie istorica in telefonia fixa: la aproape 20 de ani dupa liberalizarea pietei, primul loc in functie de numarul de abonati a fost preluat de RCS&RDS, cu o cota de piata de 39%, urmat de Grupul Telekom cu 38%, ceilalti furnizori insumand 23%.

Televiziune

7,8 milioane de abonamente la servicii TV, dintre care 5,8 milioane erau abonamente prin cablu.

In functie de numarul de abonati de la sfarsitul anului 2020, RCS&RDS avea o cota de piata de 61%, Grupul Telekom 15%, ceilalti furnizori insumand 24%.

Venituri din sectorul telecom

Veniturile din sectorul telecom au inregistrat o usoara crestere anuala de 1%, ajungand la 16,7 miliarde de lei (peste 3,4 miliarde de euro), cu o pondere in PIB de 1,6%.

Telefonia mobila a generat 39% din totalul veniturilor din piata, internetul (fix si mobil) 31%, segmentul de retransmisie a programelor TV 14%, celelalte servicii insumand 16%.

In medie, venitul lunar din sectorul telecom a fost de 72 lei per locuitor, cu 1 leu mai mult decat media din 2019.

In functie de veniturile obtinute in 2020, Orange avea o cota de piata de 25%, Vodafone 24%, Grupul Telekom 24%, ceilalti furnizori insumand 26%.

Raportul de date statistice privind piata de comunicatii electronice din Romania pentru anul 2020 este realizat de ANCOM pe baza datelor statistice raportate semestrial de furnizorii care au obligatia de a transmite catre ANCOM valorile indicatorilor corespunzatori categoriilor de servicii conform Deciziei nr. 333/2013 si este disponibil aici.

