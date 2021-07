260 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

160369 – 08072021 – Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 260 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 110 locuri de muncă pentru: Cercetator principal in cadrul Departamentului Smart Cities, Cercetator principal in stiinte fizice, Cercetator principal in domeniul riscului, sigurantei si securitatii, Cercetator principal in stiinta datelor aplicate, Cercetator principal in departamentul de digitalizare centrata pe om, Cercetator principal in domeniul resurselor umane si automatizarilor, Cercetator principal in cadrul realitatii virtuale si augmentate, Cercetator principal in stiinte fizice, Bucatar, Brutar, Sofer asistent bucatarie, Bucatar a la carte, Muncitor forestier, Operator CNC, Dulgher, Lucrator in productia de crabi, Maseur terapeut SPA, Tinichigiu auto, Mecanic auto (camioane si autobuze, Mecanic auto (vehicule usoare), Cercetator principal/superior, Inginer/inginer principal/operator in cadrul controlului proceselor nucleare, Mecanic motociclete, Ortodont, Zidar/faiantar;

Olanda – 59 locuri de muncă pentru: Culegator flori, legumicultor, Lucrator in ferma de vaci, Culegator ciuperci, Culegator capsuni, Legumicultor, Culegator zmeura si mure, Culegator capsuni;

Malta – 53 locuri de muncă pentru: Insotitori / mancare si bautura, Sofer de masina de mare tonaj, Frizeri, Ingineri de proces, Tehnicieni;

Germania – 16 locuri de muncă pentru: Lacatus mecanic intretinere si reparatii, Electrician, Mecanic de , Sofer camion, Tehnician service, Sofer profesionist;

Irlanda – 10 locuri de muncă pentru: Sofer vehicul greu de transport marfa;

Polonia – 7 locuri de muncă pentru: operator cnc, lăcătuș, sudor mag, strungar, șlefuitor;

Danemarca – 3 locuri de muncă pentru: digital marketing project lead (specialist marketing proiecte digitale, product owner (responsabil produs, dezvoltator software full-stack;

Belgia – 2 locuri de muncă pentru: bucatar sef, Sef Departament de Stiinte Fizice Aplicate.

