ANCOM valideaza solicitarile de acordare a licentelor pentru retele publice in tehnologie DECT in 3.153 de localitati

160309 – 02072021 – In urma anuntului ANCOM de demarare a celei de-a treia runde a procesului de acordare a licentelor pentru instalarea si exploatarea unor retele publice de comunicatii electronice cu acces pe suport radio, cu statii de baza functionand in tehnologie DECT in banda 1880-1900 MHz, Autoritatea a validat optiunile Enigma-System.NET S.R.L. si a publicat lista finala a localitatilor pe pagina sa de internet, aici. Operatorul obtine astfel 41 de licente pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice in toate judetele tarii cu valabilitate pana la 30 iunie 2026.

Operatorul Enigma-System.NET S.R.L. a transmis ANCOM in luna mai a acestui an solicitari privind acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio in banda 1880 – 1900 MHz pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice, prin intermediul tehnologiei DECT, in 3.153 de localitati in toate judetele tarii. In consecinta, ANCOM a declansat mecanismul de validare a optiunilor, in conformitate cu prevederile relevante ale Documentului de pozitie privind utilizarea spectrului radio la nivel national in banda de frecvente 1880-1900 MHz. Astfel, prima etapa a mecanismului amintit s-a derulat in perioada 16-25 iunie.

Avand in vedere ca Enigma-System.NET S.R.L. este singurul furnizor care si-a exprimat interesul pentru aceasta banda la acest moment, nu mai este necesara organizarea celei de a doua etape a mecanismului de validare a optiunilor operatorilor, neexistand mai multe cereri pentru aceeasi localitate. De aceea, toate optiunile preliminare ale furnizorului Enigma-System.NET S.R.L. au devenit optiuni finale, fiind emise licente in favoarea acestuia.

Informatii utile despre banda DECT

In prezent, in banda DECT mai exista doua licente detinute de Telekom Romania Communications S.A. pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin intermediul unor retele de acces pe suport radio in tehnologie DECT in 23 de localitati din judetul Galati si in 5 localitati din judetul Tulcea.

La acest moment, banda 1880-1900 MHz este alocata integral la nivel national celor doi furnizori.

