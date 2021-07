Comisia Europeană suspendă aprobarea planului de redresare al Ungariei

160363 – 07072021 – Comisia Europeana a suspendat aprobarea planului de redresare al Ungariei, a anuntat miercuri europarlamentarul Dacian Ciolos, care îi ceruse recent Ursulei von der Leyen sa nu aprobe planul trimis de Guvernul Viktor Orban pentru ca nu respecta valori europene fundamentale.

„Comisia suspenda aprobarea planului lui Orban. Foarte bine. Renew Europe a cerut acest lucru saptamana trecuta. De ce? Pentru ca in acest moment nu avem nicio garantie ca banii vor ajunge la maghiarii cinstiti si de buna credinta, nu doar la acolitii lui Orban”, a scris Ciolos pe Twitter.

Dacian Ciolos, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, i-a cerut saptamana trecuta Ursulei von der Leyen, pesedintele Comisiei Europene, cerand ca Planul National de Redresare si Rezilienta al Ungariei sa nu fie aprobat pana cand tara condusa de Viktor Orban nu va respecta valori europene fundamentale.

”Va scriem pentru a va face cunoscute ingrijorarile. Pana pe 12 iulie va trebui sa aprobati planul de recuperare al lui Viktor Orban. Ungaria este eligibila a primi 7 miliarde de euro. Si totusi veti avea foarte putine mijloace sa va asigurati ca acesti bani nu vor ajunge in buzunarele gresite. Dupa cum stiti, regimul Orban nu recunoaste jurisdictia institutiei Procurorului European. Frauda in Ungaria lui Viktor Orban e endemica sau, pentru a cita Comisia, e sistemica. (…) In 2019 si 2020, Comisia a emis seturi de recomandari, in care a cerut Guvernului Ungariei sa intareasca lupta anticoruptie, inclusiv prin imbunatatirea eforturilor de urmarire penala si a accesului la informatiile publice, precum si independentei sistemului judiciar si asigurarea concurentei corecte in achizitiile publice. Va reamintim ca aceste seturi de recomandari sunt printre criteriile pe care un stat membru trebuie sa le respecte pentru a accesa fondurile prin Facilitatea de Recuperare si Rezilienta”, se arata in scrisoarea obtinuta de SpotMedia.ro.

Dacian Ciolos, impreuna cu alti lideri Renew Europe, ii cer Ursulei von der Leyen ”sa nu apobe PNRR-ul Ungariei pana cand:

PNRR-ul Ungariei nu acorda Oficiului European Antifrauda (OLAF) acces la lista tuturor beneficiarilor finali ai fondurilor de recuperare si include, in asa zisele etape, o obligatie de a introduce beneficiarii in baza de date a UE, cunoscuta sub denumirea Arachne. PNRR-ul Ungariei nu include, ca una din etape, adoptarea unei legi care sa asigure ca persoane si entitati care au cazier cu nereguli financiare grave sau conflicte de interese descoperite de OLAF sa nu poata accesa fonduri si contracte alocate prin Facilitatea de Recuperare si Rezilienta.

Acest lucru daca ar fi implementat va asigura ca cei precum ginerele lui Viktor Orban, care obtine in continuare granturi importante din fonduri UE, in ciuda neregulilor financiare si a conflictului de interese, nu vor putea accesa fondurile prin FRR.

Ungaria nu se angajeaza explicit in PNRR sa abroge sau sa modifice legile interne care au atras criticile Comisiei, cum ar fi haituirea jurnalistilor si a societatii civile si blocarea accesului la informatii publice”.

Ciolos precizeaza in final ca nu este aici vorba de a impiedica Ungaria de a obtine partea care i se cuvine din fondul de recuperare, ”dar credem ca de aceste fonduri trebuie sa beneficieze toti maghiarii, nu doar cativa care au legaturi politice”.

”De aceea, va cerem sa trimiteti guvernul ungar inapoi la tabla. (…) Cand mergeti la Budapesta, vrem sa puteti sa dati mana cu Viktor Orban, stiind ca prietenii lui nu-si freaca palmele de bucurie”, se incheie scrisoarea trimisa Ursulei von der Leyen.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...