20% din persoanele vaccinate pot să se infecteze cu COVID-19 și să transmită boala

160996 – 27082021 – Tot mai multe persoane vaccinate sunt diagnosticate, în ultima periodă, cu COVID-19. Specialiștii spun că 20% dintre persoanele vaccinate pot să se infecteze și pot transmite boala și altora. Profesorul de Sănătate Publică de la Universitatea Babeș-Bolyai, Răzvan Cherecheș, spune că în cazul persoanelor vulnerabile și cu co-morbidități vaccinul oferă o protecție, însă aceasta este limitată. În unele cazuri, vaccinul face diferența dintre viață și moarte.

Ce știm până acum este că peste 80% dintre persoanele vaccinate nici nu se infectează, nici nu transmit infecția. Restul de până la 20% pot să se infecteze, pot să infecteze pe alții, dar simptomele vor fi ușoare sau moderate.

Dacă ne uităm, de exemplu, la Islanda, în care peste 93% din populația eligibilă este vaccinată și ei au acum un val, o creștere a numărului de cazuri noi, dar numărul de internări pe Terapie Intensivă și numărul de decese a rămas extrem de mic. Vulnerabili continuă să fie persoanele care au co-morbidități, care sunt în vârstă și care un organism care este extrem de vulnerabil. Acolo vaccinul oferă, într-adevăr, o protecție, dar este limitată. Pentru restul populației, care nu este într-o stare critică deja, din cauza unei alte boli, vaccinul oferă protecție, doar că fiind numere mari de oameni care sunt vaccinați deja, adică și în România ne apropiem de 30%, în mod evident 20% din 30% reprezintă 6% care pot să dezvolte simptome. Varianta Delta este semnificativ mai infecțioasă, printre cele mai infecțioase microorganisme pe care e avem în acest moment.

Ce face diferența este creșterea infecțiozității. Tulpina Delta fiind mult mai infecțioasă îi găsește pe acei 20% care sunt vaccinați dar în continuare expuși la infectare și îi infectează. Dacă la tulpina Alfa, cea din Marea Britanie, expunere însemna să stai cu o persoană o perioadă de minim 15 minute pe parcursul a 24 de ore, acum la tulpina Delta suntem la sub un minut. Deci infecțiozitatea este extrem de mare.

Tot ce vedem din țările cu procente mari de vaccinare este că vaccinul funcționează, oferă protecție la simptome severe, internări și decese, doar că, într-adevăr, oamenii se pot infecta, dar pentru populația vaccinată, în cea mai mare parte, tulpina Delta are un comportament ca o viroză cum aveam virozele de dinainte de pandemie.

Dacă 20% din persoanele imunizate artifical se infectează, se pune problema dacă să se mai vaccineze populația. Profesorul Răzvan Cherecheș spune că vaccinul, în aceste condiții face diferența dintre viață și moarte.

Varianta scurtă: se vaccinează ca să nu moară. Respectiv, dacă nu esști vaccinat, există un risc care e proporțional cu starea ta de sănătate, există un risc să mori. Vedem că există și persoane tinere, sănătoase, atletice, fără alte boli și care au decedat în urma infecției COVID-19 și nu știm încă exact de ce. S-ar putea să fie o caracteristică a sistemului lor imunitar. Deci nu ești protejat: poți să mănânci câtă varză de Buxelles vrei și să faci sport toată ziua, tot nu ai siguranța că nu vei muri de infecția COVID-19. Singurul element care îți scade semnificativ șasele este vaccinarea. Este singura protecție pe care o avem în acest moment. Profesorul Răzvan Cherecheș a mai vorbit și despre persoanele care ajung la spital în ultimul moment, când se simt foarte rău. El recomandă testarea și prezentarea la medic încă de a primele simptome, pentru a nu ajunge direct la Terapie Intensivă. La cea mai mică suspiciune. La primul semn. Suntem în pandemie, deci nu e situația obișuită în care zici, no, îmi curg un pic mucii, mă doare un pic capul, e OK. Nu! La prima suspiciune mergi și testează-te: s-ar putea să fie COVID. Dacă aștepți până târziu, poți să îți pui sănătatea sau viața în pericol. Chiar sunt documentate cazuri România de cetățeni care au ajuns la spital și au intrat direct pe secția de Terapie Intensivă pentru că toate mesajele triumfaliste ale guvernului că situația este sub control, ca totul e OK, că ne relaxăm, au creat impresia că situația este sub control. Nu este sub control, de fapt! Mesajele nu au nicio legătură cu realitatea și mai degrabă trebuie ascultați specialiștii, Ministerul Sănătății, CNCAV-ul, care transmit avertismente și pe bună dreptate. – sursa: RFI.ro

