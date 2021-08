Burse de 3.900 de euro pe an pentru tinerii care vor să studieze în România

160823 – 12082021 – Tinerii care vor să rămână la studii în România pot aplica pentru una din cinci burse care acoperă 50% din taxa anuală de școlarizare, și anume 3.900 de euro pe an, la Bucharest International School of Management (BISM), pentru întreaga perioadă a programului care durează trei ani, potrivit unui comunicat de presă.

Tinerii pasionați, determinați și motivați să își urmeze visul sunt așteptați să se înscrie pe www.bism.ro. Aplicațiile pentru bursele oferite de compania „5 to go” sunt deschise până duminică, 15 august, pentru absolvenții de liceu din promoțiile 2020 sau 2021. Tot ce trebuie făcut este ca doritorii să completeze aplicația pentru bursă online, să aibă diplomă de bacalaureat cu o notă de minimum 7,5 și un certificat care atestă nivelul de limbă engleză, minim B2.

După 17 august vor afla dacă au trecut în etapa următoare – un interviu cu un membru din echipa BISM, dintre care se vor alege cei 5 bursieri 5 to go.

Cele trei programe de licență oferite de BISM și Abertay University sunt „Business Management, Digital Marketing and Business Management, Accounting and Finance with Business Analytics” susținute de experți din țară și din străinătate. În plus, în toți cei 3 ani de studiu, cursanții au la dispoziție internship-uri și programe de formare, anunță Edupedu.ro.

