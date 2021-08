Echipa Națională a României la Dezbateri pentru Elevi, în primele opt ale lumii

160826 – 12082021 – Naționala României la Dezbateri pentru Elevi a obținut, pentru prima dată în istorie, o clasare în primele opt echipe ale lumii la Campionatului Mondial de Dezbateri pentru Elevi (World Schools Debate Championship), care s-a desfășurat online între 25 iulie și 5 august.

În rundele preliminare echipa noastră a înregistrat cinci victorii (vs. Grecia, Israel, Slovacia, Ghana, Rwanda) și trei înfrângeri (vs. Danemarca, Africa de Sud și Irlanda). Astfel, cu cinci victorii, 17 decizii ale arbitrilor și 249.57 puncte individuale, echipa României s-a calificat în rundele eliminatorii de pe locul 10 în divizia 2 (sunt două divizii). În șaisprezecimi a învins cu 3-0 echipa Mongoliei și în optimi a trecut cu 2-1 de echipa Africii de Sud, ajungând, pentru prima dată în istorie în sferturile competiției. Echipa României a fost singura din Europa prezentă în sferturile Campionatului Mondial, echipe puternice, de vorbitori nativi de limba engleză precum echipa Angliei sau Irlandei părăsind turneul în fazele anterioare.

În clasamentul general echipa României s-a clasat pe locul 8 din 74 de țări participante la ediția din acest an.

Echipa României a obținut de asemenea titlul de Cea mai bună echipa EFL ( „EFL Best Team”), prima din cele 19 echipe EFL din concurs (înaintea unor echipe precum Danemarca, Lituania, Japonia, Germania, Croația, Ungaria), iar Valeriu Cărășel (unul dintre componenții din acest an ai lotului) a obținut locul opt în clasamentul individual EFL.

La fiecare ediție a Campionatului Mondial se realizează, pe lângă clasamentul general, un clasament EFL, al țărilor unde engleza se învață la școală ca limbă străină, spre deosebire de țările unde este limbă nativă (ex. Canada, campionii din acest an, SUA, Australia, Anglia) sau ESL (English as a Secondary Language), țări unde engleza este limbă oficială secundară și elevii au învățământ integral în această limbă (Hong Kong, Filipine, India, Pakistan etc.).

Campionatului Mondial de Dezbateri pentru Elevi (World Schools Debate Championship) din acest an s-a desfășurat online între 25 iulie și 5 august și a adunat la start 74 de echipe naționale. Desfășurat integral în limba engleză, turneul a avut opt runde preliminare, urmate de runde eliminatorii, începând cu șaisprezecimi. Fiecare rundă preliminară a fost arbitrată de câte trei arbitri. Fiecare arbitru a oferit o decizie și un punctaj individual (speaker points) vorbitorilor din meci.

Echipa României din acest an a fost formată din elevii Oana Nițu (Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești), Elena Rădulescu (Colegiul Național „Sfântul Sava” București), Tania Acsinte (Colegiul Național „Sfântul Sava” București), Irina Chicuș (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București), Valeriu Cărășel ( Colegiul Național „Mihai Viteazul” București) și rezerva Arina Dumitru (Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești).

Lotul de antrenori care au pregătit în acest an echipa națională a fost format din traineri și arbitri cu experiență ai Asociației Române de Dezbateri, Oratorie și Retorică – ARDOR, mulți dintre ei foști componenți ai echipei naționale: Șerban Pitic, Diana Diaconescu, Ștefan Matei, Teodor Grama, Laura Drăgoi, Andrei Olaru, Miruna Cozianu, Eveline Dicu, Cătălin Panțiru.

România este reprezentată la Campionatului Mondial de Dezbateri pentru Elevi (World Schools Debate Championship) încă din 2006 și anterior a avut cea mai bună performanță în 2020: locul 15 în clasamentul general și locul 1 în clasamentul English as a Foreign Language. – Sursa: ARDOR

