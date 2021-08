Fostul primar al comunei Jilava, Adrian Mladin, condamnat într-un nou dosar penal

160885 – 18082021 – Fostul primar al comunei Jilava, Adrian Mladin, a fost condamnat la 6 ani de detenţie în primă instanţă într-un nou dosar penal, potrivit portalului Tribunalului Bucureşti.

În plus, Tribunalul a dispus confiscarea presupuselor mite primite de fostul edil din Jilava. „Dispune confiscarea de la inculpatul Mladin Adrian a următoarelor sume de bani reprezentând obiectul infracţiunii de luare de mită în formă continuată (…): 106.318 de lei, 102.500 de lei, 90.000 de lei, 50.000 de euro, 400.000 de lei, 27.000 de euro, 857.840 de lei, 107.230 de lei, 401.883 de lei, 15.000 de lei, 5.063 de lei, 50.000 de euro, 98.044,40 de lei”.

În acest caz, Mladin a fost trimis în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani. Ar fi primit mită peste un milion de euro de la dezvoltatori imobiliari pentru eliberarea unor autorizaţii.

El a mai avut două dosare penale. În 2016, a fost condamnat de Înalta Curte prin decizie definitivă la 5 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și constituirea unui grup infracțional organizat. Într-un alt dosar, Mladin a fost achitat recent după ce în primă instanţă primise 8 ani de închisoare cu executare.

La alegerile locale din 2012 şi 2016, Adrian Mladin a fost scos din arest pentru a depune jurământul de primar.

Mladin a fost unul dintre denunţătorii fostului ministru PNL de Interne, Cristian David. El a declarat la DNA că i-a dat mită lui David jumătate de milion de euro. Până la urmă, David a fost achitat definitiv, deşi în primă instanţă primise 5 ani de detenţie efectivă.

Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere:

Solutia pe scurt: Constată că legea penală mai favorabilă inculpatului Mladin Adrian este legea aplicabilă în perioada 12.10.2012 – 01.02.2014 (Codul penal din 1969 şi Legea 656/2002). I. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod pr.pen. achită inculpatul MLADIN ADRIAN( cu date), pentru săvârşirea infracţiunii de „luare de mită în formă continuată” (2 acte materiale), faptă prev. de art. 254 alin. 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi art. 5 Cod penal, corespunzătoare pct. II.1.1 din rechizitoriu, întrucât fapta nu există. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod pr.pen. achită inculpatul MLADIN ADRIAN, cu aceleași date de identificare, pentru săvârşirea infracţiunii de „luare de mită”, faptă prev. de art. 254 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, corespunzătoare pct. II.1.2 din rechizitoriu, întrucât fapta nu există. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod pr.pen. achită inculpatul MLADIN ADRIAN, cu aceleași date de identificare, pentru săvârşirea infracţiunii de „instigare la spălarea de bani”, faptă prev. de art. 25 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 656/2002 din 1969 şi art. 5 Cod penal, corespunzătoare pct. II.1.2 din rechizitoriu, întrucât fapta nu există. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. a) Cod pr.pen. achită inculpatul MLADIN ADRIAN, cu aceleași date de identificare, pentru săvârşirea infracţiunii de „participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual”, faptă prev. de art. 31 alin.2 Cod penal din 1969 rap. la art. 289 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, corespunzătoare pct. II.1.2 din rechizitoriu, întrucât fapta nu există. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MLADIN ADRIAN, cu aceleași date de identificare, pentru săvârşirea infracţiunii de „participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată” (2 acte materiale), faptă prev. de art. 31 alin.2 Cod penal din 1969 rap. la art. 289 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din1969, corespunzătoare pct. II.2.2-II.2.3 din rechizitoriu, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 254 alin. 2 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, art. 396 alin. 1, 2 Cod pr.pen. condamnă inculpatul MLADIN ADRIAN, cu aceleași date de identificare, la pedeapsa de 6 (şase) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „luare de mită în formă continuată” (11 acte materiale, corespunzătoare pct. II.2.2- II.2.3, II.2.5-II.2.13 din rechizitoriu). În baza art. 71 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal interzice inculpatului Mladin Adrian, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal din 1969. În baza art. 53 alin. 2 lit. a) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal interzice inculpatului Mladin Adrian, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal din 1969, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 25 Cod penal din 1969 rap. la art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 şi art. 5 Cod penal, art. 396 alin. 1, 2 Cod pr.pen. condamnă inculpatul MLADIN ADRIAN, cu aceleaşi date de identificare, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „instigare la spălarea banilor în formă continuată” (2 acte materiale, corespunzătoare pct. II.2.2 – II.2.3 din rechizitoriu). În baza art. 71 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal interzice inculpatului Mladin Adrian, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal din 1969. În baza art. 53 alin. 2 lit. a) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal interzice inculpatului Mladin Adrian, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal din 1969, pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. Constată că infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă sunt concurente între ele, precum şi cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sent. pen. nr. 166/28.03.2014 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 2932/2/2012, rămasă definitivă prin dec. pen. nr. 300/14.07.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la pedeapsa principală de 5 ani şi 10 luni închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) şi g) Cod penal (corespunzătoare drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal din 1969) pe o perioadă de 5 ani. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 10 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală menţionată în paragraful anterior şi repune în individualitatea lor pedepsele componente de 5 ani închisoare şi 2 ani şi 10 luni închisoare. În baza art. 33 lit. a), art. 34 alin. 1 lit. a) Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal contopeşte pedepsele de 5 ani închisoare şi 2 ani şi 10 luni închisoare, astfel cum au fost descontopite, cu pedepsele de 6 ani şi 4 ani stabilite prin prezenta şi aplică inculpatului MLADIN ADRIAN, cu aceleași date de identificare, pedeapsa cea mai grea de 6 (şase) ani închisoare, ce se va executa în regim de detenţie. În baza art. 71 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal interzice inculpatului Mladin Adrian, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal din 1969. În baza art. 53 alin. 2 lit. a), art. 35 alin.3, art. 36 alin. 1 Cod penal din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod penal interzice inculpatului Mladin Adrian, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a II-a, lit. b) şi lit. c) Cod penal din 1969 pe o perioadă de 5 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 36 alin. 3, art. 88 Cod penal din 1969 rap. la art. 404 alin. 4 lit. a) Cod pr.pen. deduce din pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare, durata reţinerii de la 20.12.2011 la 21.12.2011, durata arestării preventive de la 23.12.2011 la 15.01.2013 şi perioada de detenţie executată din pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 10 luni închisoare, de la 15.07.2016 la 17.12.2018 (dosar nr. 2932/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti), precum şi durata reţinerii de la 14.06.2016-15.06.2016 şi durata arestării preventive de la 16.06.2016 la 15.07.2016 (dosarul nr. 26399/3/2016 al Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală). În baza art. 36 alin. 3 Cod penal din 1969 deduce durata deja executată din pedeapsa complementară aplicată, de la data de 17.12.2018 la zi. În baza art. 254 alin. 3 Cod penal din 1969 dispune confiscarea de la inculpatul MLADIN ADRIAN a următoarelor sume de bani reprezentând obiectul infracţiunii de luare de mită în formă continuată, corespunzătoare pct. II.2.2- II.2.3, II.2.5-II.2.13 din rechizitoriu: 106.318 lei, 102.500 lei, 90.000 lei, 50.000 euro, 400.000 lei, 27.000 euro, 857.840 lei, 107.230 lei, 401.883 lei, 15.000 lei, 5.063 lei, 50.000 euro, 98.044, 40 lei (sumele exprimate în euro la cursul BNR de la data pronunţării hotărârii). În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod pr.pen. menţine măsura sechestrului şi a inscripţiei ipotecare, asupra următoarelor imobile aparţinând inculpatului MLADIN ADRIAN: – teren în suprafaţă de 9332 mp, situat în com. Jilava, jud. Ilfov, cu număr cadastral 1657, înscris în cartea funciară nr. 51936 UAT Jilava, achiziţionat în baza contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 620 din 30.03.2009 la B.N.P. Mocanu Victor – valoarea din contract a imobilului a fost de 254.904 lei (60.000 euro); – teren în suprafaţă de 1834 mp şi construcţie de 59 mp, situate în com. Jilava, str. Odăi nr. 70, jud. Ilfov, cu număr cadastral 51, înscris în cartea funciară nr. 52470 UAT Jilava, achiziţionat în baza contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2128 din 17.07.2008 la B.N.P. Mocanu Victor – valoarea din contract a imobilului a fost de 141.000 lei II. Constată că legea penală mai favorabilă inculpatului Constantin Marian este legea în vigoare la data soluţionării cauzei (Codul penal actual şi Legea 129/2019). În baza art. 396 alin. 1 şi 5 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul CONSTANTIN MARIAN, cu aceleași date de identificare, pentru săvârşirea infracţiunii de „participaţie improprie la săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în formă continuată”, faptă prev. de art. 52 alin. 3 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal cu aplic. art. 35 Cod penal şi art. 5 Cod penal, (2 acte materiale corespunzătoare pct. II.2.2-II.2.3 din rechizitoriu, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 48 rap. la art. 289 Cod penal cu aplic. art. 35 Cod penal şi art. 5 Cod penal, art. 396 alin. 1, 2 Cod pr.pen. condamnă inculpatul CONSTANTIN MARIAN, (cu date), la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la luare de mită în formă continuată” (2 acte materiale, corespunzătoare pct. II.2.2- II.2.3 din rechizitoriu). În baza art. 67 alin. 2 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, pe o durată de 3 (trei) ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea 129/2019 cu aplic. art. 35 Cod penal şi art. 5 Cod penal, art. 396 alin. 1, 2 Cod pr.pen. condamnă inculpatul CONSTANTIN MARIAN, cu aceleaşi date de identificare, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de „spălarea banilor în formă continuată” (2 acte materiale, corespunzătoare pct. II.2.2 – II.2.3 din rechizitoriu). În baza art. 67 alin. 1 Cod penal rap. la art. 66 alin. 3 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, pe o durată de 3 (trei) ani. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) Cod penal, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Constată că infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă sunt concurente între ele, precum şi cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sent. pen. nr. 251/16.04.2019 pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 13650/1748/2017, rămasă definitivă prin dec. pen. nr. 1369/18.10.2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti la pedeapsa principală de 2 ani închisoare şi la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal pe o perioadă de 3 ani, respectiv cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sent. pen. nr. 367/06.03.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală în dosarul nr. 26399/3/2016, rămasă definitivă prin dec. pen. nr. 748/25.05.2021 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti la pedeapsa principală de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 97 alin. 1 Cod penal anulează beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 251/16.04.2019 pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 13650/1748/2017, rămasă definitivă prin dec. pen. nr. 1369/18.10.2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti precum şi beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sent. pen. nr. 367/06.03.2019 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală în dosarul nr. 26399/3/2016, rămasă definitivă prin dec. pen. nr. 748/25.05.2021 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti la pedeapsa principală de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 97 alin. 1 Cod penal, art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal cu aplic. art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal contopeşte pedepsele principale stabilite în prezenta cauză de 4 ani închisoare, 4 ani închisoare cu pedepsele de 2 ani închisoare, respectiv 1 an şi 6 luni închisoare şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare, la care adăugă un spor obligatoriu de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 6 (şase) ani şi 6 (şase) luni închisoare. În baza art. 45 alin. 1, 2 şi alin. 3 lit. a) Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, pe o durată de 3 (trei) ani, ce va executa în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a), b), de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 40 alin. 3 Cod penal rap. la art. 72 alin. 1 Cod penal rap. la art. 404 alin. 4 lit. a) Cod pr.pen. deduce din durata pedepsei închisorii aplicate inculpatului durata reţinerii de la 14.06.2016-15.06.2016 şi durata arestării preventive şi arestului la domiciliu de la 16.06.2016 la 20.12.2016 (dosarul nr. 26399/3/2016 al Tribunalului Bucureşti – Secţia I penală). În baza art. 45 alin. 4 Cod penal scade partea din pedeapsa complementară executată de inculpatul Constantin Marian de la data de 18.10.2019 la zi. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod pr.pen. menţine măsura sechestrului şi a inscripţiei ipotecare, asupra următorului imobil aparţinând inculpatului Constantin Marian: teren în suprafaţă de 450 mp, situat în com. Jilava, jud. Ilfov, cu număr cadastral 1466/2, înscris în cartea funciară nr. 51834 UAT Jilava, achiziţionat în baza contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 426 din 14.02.2008 la B.N.P. Mocanu Victor – preșul menșionat în contract este de 25.000 lei; În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod pr.pen. desfiinţează măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instuită asupra următoarelor imobile aparţinând inculpatului Constantin Marian: teren în suprafaţă de 5000 mp, situat în com. Jilava, jud. Ilfov, cu număr cadastral 2162, înscris în cartea funciară nr. 51759 UAT Jilava, achiziţionat în baza contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2666 din 04.12.2009 la B.N.P. Mocanu Victor – preșul menșionat în contract este de 90.818 lei; teren în suprafaţă de 69159 mp, situat în com. Jilava, jud. Ilfov, cu număr cadastral 50136, înscris în cartea funciară nr. 50136 UAT Jilava, achiziţionat în baza contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 712 din 16.04.2010 la B.N.P. Roşca Irinel Daniela, preșul menșionat în contract este de 1.431.487,57 lei (345.795 euro), la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 25 alin.3 Cod pr.pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: – Contract de vânzare-cumpărare între Ghiurcă Niculae prin mandatar Szasz Ovidiu și Brotea Daniel George, Brotea Mihaela din data de 04.08.2010, Încheiere de autentificare 2002 la BN Mocanu Victor și Mocanu ștefan Călin. (vol.2, fila 96); – Contract de vânzare-cumpărare între Brotea Daniel George, Brotea Mihaela și Constantin Marian din data de 12.08.2011, Încheiere de autentificare 1352 la BNP Roșca Irinel Daniela. (vol.2, filele 97-98); – Contract de vânzare-cumpărare între Naita Aurelia, Naita Ionel, prin mandatar Szasz Ovidiu și Dincă Nicolae din data de 23.03.2010, Încheiere de autentificare 662 la BN Mocanu Victor și Mocanu ștefan Călin. (vol.2, fila 103); – Contract de vânzare-cumpărare între Dincă Nicolae și Constantin Marian din data de 03.06.2010, Încheiere de autentificare 990 la BNP Roșca Irinel Daniela. (vol.2, filele 103-105); În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 272 Cod pr.pen. şi art. 274 alin. 1 teza I Cod pr.pen. obligă fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 20.000 lei în faza de urmărire penală. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 17.08.2021. – Document: Hotarâre 963/2021 17.08.2021.

