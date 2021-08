Încă o candidatură la șefia USR PLUS

160954 – 23082021 – Mai mulţi membri ai USR PLUS vor lansa marţi dimineaţă, de la ora 10.30, un nou proiect politic care vizează alegerile interne pentru Biroul Naţional şi preşedinţia partidului, scrie G4Media.

La conferinţa de presă de marţi vor fi prezentate programul, echipa şi susţinerea pentru un candidat la preşedinţia partidului, arată un anunţ de presă al USR PLUS.

Printre participanţii la eveniment se numără, senatorul USR PLUS Irineu Darău, consilierul local USR PLUS Sector 2 Adrian Albu, viceprimarul municipiului Braşov Flavia Boghiu, primarul Braşovului Allen Coliban, coordonatorul regiune centru USR Tineret Ilinca Ghiza, deputatul şi vicepreşedintele USR PLUS Prahova Mihai Poliţeanu, europarlamentarul Nicu Ştefănuţă şi deputatul USR PLUS Cătălin Teniţă.

Pe 5 august, senatorul Ambrozie-Irineu Darău şi-a anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS. El a precizat că după patru ani de când a fost creat partidul, după o fuziune şi după câteva luni la guvernare, formaţiunea este aproape la jumătatea scorului maxim şi foarte aproape de scorul de la care a pornit în 2016. „Cred că e nevoie de un aer proaspăt în acest partid (…), avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de un suflu nou diferit de cel care a fost în cele două partide până acum”, a mai spus parlamentarul.

Pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS mai candidează Dan Barna şi Dacian Cioloş.

Congresul formaţiunii va avea loc undeva la începutul lunii octombrie, probabil 2 sau 3 octombrie, iar preşedintele partidului va fi ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de toţi membrii USR PLUS.

