Republica Moldova, 30 ani de la proclamarea independenței

161004 – 27082021 – S-au împlinit 30 de ani de independența a Republicii Moldova. Evenimentele dedicate împlinirii a 30 de ani de la declararea independenţei Republicii Moldova, la care a participat şi preşedintele Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a avut întrevederi cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu preşedintele Republicii Polone, Andrzej Duda, şi cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei patru președinți au susținut declaraţii de presă comune.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis trei mesaje cheie: Republica Moldova are prieteni adevărați, are parteneri regionali de încredere, R. Moldova își dorește o implicare mai activă la nivel regional și global, un deziderat pe care îl vom promova în continuare.

Președintele Klaus Iohannis: Mă aflu la Chișinău astăzi și pentru a reconfirma angajamentul ferm și amplu al României în sprijinul proceselor de reformă și de integrare europeană, asumate de autoritățile din Republica Moldova. În toată această perioadă România a fost cel mai apropiat și cel mai sincer prieten al Republicii Moldova (…) Am onorat de fiecare dată, în mod consecvent angajamentele asumate în beneficiul direct al cetățenilor Republicii Moldova, am depus mereu un efort consistent în sprijinul dezvoltării și modernizării Republicii Moldova și am acționat pentru a menține Republica Moldova ca prioritate pe agenda Uniunii Europene (…) Am asigurat-o pe doamna Președinte că România rămâne și în viitor partenerul cel mai apropiat al Republicii Moldova (…) Suntem pregătiți să acordăm întreaga noastră susținere în procesele de transformare, modernizare și implementare a reformelor.

România a fost prima ţară care a recunoscut independenţa Republicii Moldova, în august 1991. Ziua Independenţei a fost marcată la Chişinău cu o o parada militara cu peste 1200 de militari si politişti. Președinţii Ucrainei, României și Poloniei, prezenți la manifestări au avut discuții cu președintele Moldovei, Maia Sandu.

Klaus Iohannis a participat la ceremonia depunerii de coroane de flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi la manifestarea desfăşurată în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Pentru a marca trei decenii de independenţă, autorităţile de la Chişinău au organizat o paradă militară. În Piaţa Marii Adunări Naţionale din centrul capitalei au defilat subdiviziuni ale Armatei Naţionale, ale Ministerului Afacerilor Interne şi ale Serviciului de Informaţie şi Securitate. Parada militară de vineri a fost a treia de la proclamarea independenţei. Sursa: stiri.tvr.ro

