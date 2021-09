Bogdan Aurescu la reuniunea ministerială a Alianței pentru Multilateralism, în marja AG ONU

161391– 24092021 – Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a participat joi, 23 septembrie 2021, la o nouă reuniune ministerială a Alianței pentru Multilateralism, care s-a desfășurat în marja săptămânii la nivel înalt a celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Reuniunea ministerială a Alianței pentru Multilateralism, inițiativă franco-germană formalizată în 2019, a fost găzduită de ministrul pentru Europa și al afacerilor externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, și ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Heiko Maas.

Reuniunea a prilejuit abordarea unor teme și provocări de actualitate la nivel global, precum răspunsul internațional față de pandemia de COVID-19, drepturile omului și egalitatea de gen, acțiunea pentru combaterea schimbărilor climatice, a consecințelor sale și pentru prevenirea degradării biodiversității.

În intervenția sa, ministrul Bogdan Aurescu s-a referit la importanța protecției mediului înconjurător, mai ales în contextul efectelor corelate pandemiei de COVID-19, care solicită cooperare crescută la nivel multilateral pentru o redresare mai eficientă și mai bine orientată către principiile economiei verzi. Șeful diplomației române a subliniat că schimbările climatice, degradarea mediului înconjurător și a biodiversității trebuie gestionate ca provocări interdependente.

Referindu-se la angajamentul României în această privință, ministrul Bogdan Aurescu a precizat că biodiversitatea reprezintă un domeniu deosebit de relevant, având în vedere că aproximativ 23% din teritoriul național reprezintă arii naturale protejate, care fac parte din rețeaua europeană „Natura 2000”.

De asemenea, șeful diplomației române a subliniat importanța utilizării instrumentelor dreptului internațional pentru a combate efectele provocărilor globale, inclusiv schimbările climatice. În acest context, s-a referit la problema creșterii nivelului mărilor și oceanelor ca efect direct al schimbărilor climatice, și la modul în care Comisia de Drept Internațional a ONU, în care deține calitatea de membru și co-președinte al Grupului de Studiu privind creșterea nivelului mărilor și oceanelor în relație cu dreptul internațional, abordează această problemă.

În același timp, ministrul a făcut apel la realizarea de progrese semnificative cu ocazia Conferinței ONU privind Schimbările Climatice (COP 26) care se va desfășura în luna noiembrie la Glasgow.

La eveniment au luat parte peste 40 de miniștri și secretari de stat și alți demnitari din întreaga lume, reprezentanți ai statelor și organizațiilor care susțin sistemul multilateral.

Alianța pentru Multilateralism reprezintă o platformă informală menită să atragă şi să genereze formate de cooperare flexibile în jurul unor teme de interes pentru susţinerea și promovarea unei ordini internaţionale multilaterale, bazate pe dreptul internațional. Alianța a fost inițiată de miniștrii afacerilor externe ai Franței și Germaniei, în 2019.

Printre obiectivele Alianței se numără: protejarea și promovarea dreptului internațional și a instituțiilor internaționale, lansarea de inițiative pentru dezvoltarea și consolidarea sistemului multilateral; reformarea și modernizarea organizațiilor internaționale existente, pentru a le face mai incluzive și eficiente în a furniza rezultate tangibile pentru cetățeni.

România s-a asociat, până în prezent, mai multor inițiative din cadrul Alianței: Apelul de la Paris pentru încredere şi securitate în spațiul cibernetic, Declaraţia comună a Grupului de prieteni ai climei şi securităţii. La 24 aprilie 2020, România a susținut, de asemenea, Declaraţia ministerială a Alianței pentru Multilateralism „We need strong global cooperation and solidarity to fight COVID-19”, document care exprimă sprijinul şi solidaritatea pentru demersurile întreprinse în plan multilateral, în contextul crizei generate de COVID-19 și, la 7 august 2020, s-a alăturat declarației intitulate „Strengthening the multilateral health architecture”, adoptată în urma reuniunii ministeriale din 26 iunie 2020.

În cadrul reuniunii platformei, din marja săptămânii la nivel înalt a celei de-a 75-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, desfășurată la 25 septembrie 2020, România a andosat Declarația privind principiile Alianței pentru Multilateralism.

