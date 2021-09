Cîţu, discurs bruiat de huiduieli: Știu că nu am fost perfect

161409 – 25092021 – Premierul Florin Cîţu, confruntat la începutul prezentării moţiunii cu care candidează la preşedinţia PNL, cu scandări ”Demisia!” şi cu huiduieli, s-a adresat contestatarilor săi spunându-le: ”Ştiţi că asta înseamnă să va daţi jos propriul guvern, pe model Dragnea”.

El a respins şi intervenţia contracandidatului său, Ludovic Orban, care a încercat să-şi tempereze susţinătorii. Cîţu a afirmat că a început spălând vase în SUA ca să se întreţină în facultate, apoi a lucrat în bănci şi în sistemul privat. El l-a atacat pe Ludovic Orban, subliniind: ”Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie ”Votaţi PSD!”. Pe mine nu o să mă vedeţi niciodată în ipostaza de a forţa o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern”.

”Ştiţi că asta înseamnă să vă daţi jos propriul Guvern. Deci numai Dragnea făcea asta. Câtă emoţie! Frumos, frumos. Deci PNL este viu şi asta trebuie să vadă toţi românii. Democraţie. Vă salut pe toţi, dragi colegi liberali. O campanie lungă şi dificilă, nu e aşa? Aşa e, dar eu vă spun că nu regret nimic din această campanie pentru am văzut că românii au nevoie de liberalism. Am mers în toată ţara pentru că am vrut să cunosc toate problemele cu care se confruntă comunităţile locale, dar şi dvs personal, colegi liberali. Probleme pentru care aţi primit doar promisiuni. Vă promit că nu o să vă dezamăgesc”, le-a spus Cîţu contestatarilor.

Orban a intervenit: ”Am rugămintea, către toţi susţinătorii mei, domnul Florin Cîţu îşi prezintă moţiunea, să stea liniştiţi şi să îl lase să îşi prezinte moţiunea. Noi suntem pozitivi. Rugămintea mea către toţi susţinătorii mei să îl lăsăm să îşi prezinte moţiunea”.

”Domnule preşedinte, nu am nevoie de susţinere. Pot să îmi susţin moţiunea şi în uralele tuturor românilor. Eu pot să îmi susţin moţiunea. Do your worst. Eu ştiu că nu am fost perfect, am făcut greşeli, dar doar echipa câştigătoare a avut o campanie optimistă şi pozitivă pentru că am avut încredere în voi, toţi colegii liberali. Ştiu că astăzi veţi lua decizia corectă. Colegi liberali, eu sunt Florin, omul care nu a intrat demult în politică, dar care a muncit mult ca să ajungă aici. Şi pentru asta vă mulţumesc vouă”, a fost replica lui Cîţu.

”Vă garantez că atâta timp cât voi fi preşedinte al PNL deciziile le vom lua împreună. Sunt un liberal convins şi mă voi bate pentru PNL aşa cum nu au ştiut, nu au vrut sau nu au putut alţii să o facă. Voi lupta pentru refacerea coaliţiei de guvernare, dar niciodată nu voi permite ca PNL să fie înghenunchiat. Noi suntem liberali şi trebuie să ne purtăm ca atare.

Eu sunt un liberal convins şi în orice poziţie am fost mi-am făcut bine treaba. Am început spălând vase în SUA ca să mă întreţin în facultate. Apoi am lucrat în bănci şi în sistemul privat. Respect munca şi spiritul antreprenorial al românilor. Nu am făcut compromisuri. Nu fac compromisuri. Pentru mine proprietatea privată e sfântă, iar antreprenorii sunt eroi. Sărăcia trebuie eradicată din România şi vă garantez că doar noi liberalii avem soluţia – se numeşte România liberală. Eu nu vă voi propune niciodată să facem din PNL o copie a PSD”, a declarat Cîţu, potrivit News.ro.

” Vreau să fiţi mândri că sunteţi liberali. Vreau să mai spun ceva –-Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie ”Votaţi PSD!”. Cum aş putea când PSD rămâne cel mai mare duşman al PNL? Cât sunt eu preşedinte al PNL nu vom face alianţă cu PSD. Ne delimităm de acest partid toxic, îl ţinem în opoziţie acum, dar şi după 2024. Pe mine nu o să mă vedeţi niciodată în ipostaza de a forţa o moţiune de cenzură împotriva propriului Guvern.

Suntem liberali. Nu facem ca Dragnea. Aceste lucruri le vedeţi la PSD, nu la liberali. Colegii care nu au înţeles asta până acum, înseamnă că nu cunosc valorile liberale, iar locul lor sunt în opoziţie. Vă promit că niciodată, dar niciodată nu o să pun în pericol parteneriatul cu Klaus Iohannis. Cei care fac acest lucru sunt ipocriţi. Acest parteneriat e garantul guvernării liberale până în 2024. Parteneriatul meu cu preşedintele Iohannis este unul onest şi Klaus Iohannis reprezintă împreună soluţia pentru România. Dragi colegi liberali, suntem o echipă. Toţi construim, nu distrugem. Nu ne sabotăm propriul Guvern”, a afirmat Cîţu.

