Cristian Diaconescu la congresul PNL: Întăriți Dreapta pe fondul ”expansiunii extremismului”

161407 – 25092021 – Președintele PMP, Cristian Diaconescu, le-a transmis liberalilor, sâmbătă, la Congresul PNL, că formațiunea are „datoria” să întărească dreapta pe fondul „expansiunii extremismului”. Romania e parte a familiei occidentale, are cele mai puternice garantii de securitate din istoria sa. Weber si Lopez s-au adresa dvs. dar va asigur ca ce se intampla aici e urmarit de marile capitale occidentale care sunt adevaratii nostri parteneri. E clar ca avem nevoie de o reforma si dvs aveti o responsabilitate. E nevoie de o romanie moderna in care nu au loc hotia si prostia. PMP e alaturi de PNL in PPE, avem o colaborare foarte buna inclusiv cu UDMR. Avem datoria sa intarim dreapta, cand vedem o expansiune a extremismului, avem datoria sa consolidam statul de drept”, a declarat Diaconescu.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...