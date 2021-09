MApN la Black Sea and Balkans Security Forum

161130 – 07092021 – Reprezentanți ai conducerii Ministerului Apărării Naționale au participat, în zilele de 3 și 4 septembrie, la dezbaterile celei de-a cincea ediții a Black Sea and Balkans Security Forum, organizat de New Strategy Center la București.

În prima zi a conferinței, secretarul de stat al departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a susținut o intervenție în cadrul panelului Classic and Hybrid Challenges on NATO’s Eastern Flank. Building a Better Common Threats Understanding. Cu acest prilej, a abordat multiplele amenințări de natură hibridă și importanța creșterii rezilienței statelor în fața numeroaselor provocări de securitate. Totodată, a reiterat importanța strategică a regiunii Mării Negre și necesitatea întăririi posturii de descurajare și apărare a NATO în zona flancului estic. „Astăzi, există un nivel de conștientizare asupra nevoii acute de coerență și coeziune în acțiunile noastre, într-un context global în care valorile fundamentale ale democrației sunt amenințate prin metode convenționale și neconvenționale. Trebuie să întărim postura de descurajare și să fim mai rezilienți, un obiectiv pe care îl putem realiza doar împreună”, a subliniat secretarul de stat la finalul intervenție sale.

De asemenea, la dezbaterile organizate în prima zi a forumului au participat generalul-locotenent Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării, contraamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale și comandorul Iuri Covaleov, locțiitorul pentru ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) din cadrul Direcției Informații Militare.

În cea de-a doua zi a Black Sea and Balkans Security Forum, secretarul de stat Cojocaru a luat cuvântul în cadrul panelului Challenges of the New Generation Warfare. Multi-Dimensional Approaches in the Post-Pandemic Strategic Environment. În cadrul dezbaterii, care a analizat noile tipuri de război și mijloacele de pregătire pentru provocările viitorului, Simona Cojocaru a transmis că documentele strategice elaborate de România în domeniul apărării și securități, precum Strategia Națională de Apărare, Carta Albă a Apărării și Strategia Militară, sunt construite pentru a aborda noile tendințe globale. ,,Pandemia a accelerat ritmul inovării tehnologice, astfel încât reziliența va trebui înțeleasă mai larg și cu incidență în domenii precum schimbările climatice, infrastructură critică și lanțurile de aprovizionare.”, a concluzionat demnitarul român.

În cadrul dezbaterilor organizate în cea de-a doua zi a conferinței au mai luat cuvântul, în diferite panel-uri, generalul-maior Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente și generalul-maior Iulian Berdilă, șeful Statului Major al Forțelor Terestre.

