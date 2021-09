Miniștrii USR PLUS au demisionat oficial din Guvern. Nu același lucru l-au făcut reprezentanții alianței din administrație

161137 – 07092021 – Miniștrii USR PLUS și-au depus, marți dimineață, demisiile din guvern. Aceștia au înregistrat demisiile atât la ministere, cât și la Secretariatul General al Guvernului, conform procedurilor.

”În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a anunțat Dan Barna, copreședinte al USR PLUS.

Rămân însă, deocamdată, în funcție prefecții, subprefecții și directorii de deconcentrate din partea acestei alianțe.

