Ministrul Apărării, la „Security and prosperity at the Black Sea”

161386– 23092021 – Ministrul Apărării, Nicolae-Ionel Ciucă a participat joi, 23 septembrie, la deschiderea conferinței „Security and prosperity at the Black Sea”, eveniment organizat de Bursa Română de Afaceri la Radisson Blu Hotel, din București.

În cuvântul de deschidere, ministrul Ciucă a subliniat importanța pe care o are România în regiunea Mării Negre ca pivot important pentru consolidarea securității și stabilității în zonă, alături de parteneri și aliați. În acest context, ministrul apărării naționale a amintit că în luna iunie, la Summit-ul de la Bruxelles, NATO și-a reafirmat hotărârea de a consolida în continuare poziția de descurajare și apărare a aliaților pe flancul său estic, iar relevanța strategică specială a regiunii Mării Negre a fost confirmată la cel mai înalt nivel al Alianței.

„Nu există nicio îndoială că regiunea Mării Negre are o importanță strategică atât pentru NATO, cât și pentru Uniunea Europeană”, a afirmat ministrul Nicolae-Ionel Ciucă, subliniind totodată că „prosperitatea în regiunea Mării Negre depinde în mare măsură de stabilitatea și predictibilitatea regiunii, securitatea și apărarea fiind strâns legate de economie”.

„Security and prosperity at the Black Sea” este cea a cincea conferință internațională organizată de „Diplomacy 360″.

La deschiderea evenimentului au mai participat Sebastian Neculăescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, David Muniz, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, diplomați și specialiști în domenii conectate la dezvoltarea durabilă a prosperității globale.

