Prim-ministrul cere anchetă la Ministerul Sănătății

161347 – 21092021 – Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, că va cere o anchetă pentru a afla cum a fost pregătit valul 4 și a subliniat că cei care nu au ținut cont de ce a spus el va fi responsabil. El s-a referit la situația paturilor insuficiente din secțiile ATI Covid.

”O să cer o anchetă, analiză, vreau să știu cum a fost pregătit valul 4 Covid. Știam că vine. Am spus că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secțiile ATI pentru Covid, am spus să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde. Aș vrea să văd cum a fost pregătit de Ministerul Sănătății acest val 4 și dacă nu s-a ținut cont de ce am spus eu, cine nu a ținut cont va fi responsabil. Azi voi discuta despre aceste paturi cu cei de la DSP, cu manageri de spitale, pentru că este vorba și de detașarea personalului, nu doar de a crește numărul de paturi. Aș vrea să văd acest plan cât mai repede cu putință. E anormal și cineva trebuie să răspundă dacă valul 4 nu a fost pregătit, deși am tot vorbit despre asta toată vara”, a spus premierul.

El a spus că la ATI Covid sunt 1.024 de paturi, și că la venirea lui Cseke Attila la minister erau doar 600, deși ”am spus tot timpul că trebuie să fim la 1.600 de paturi ATI Covid”.

Întrebat dacă se vor impune noi restricții, premierul a răspuns că ”lockdown-ul nu a ajutat deloc la nimic”, și că singura soluție pentru a scăpa de pandemie este vaccinarea.

