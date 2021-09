Se deschide traficul rutier pe Pasajul Mogoșoaia

161481 – 30092021 – Traficul rutier pe Pasajul Mogoșoaia, pe Centura București, peste DN1A, se deschide joi, după orele 16.00, cu șase luni mai devreme față de termenul prevăzut, așa cum a promis Irinel Scrioșteanu, secretar de Stat în Ministerul Transporturilor, cel care s-a ocupat permanent de bunul mers al acestui important proiect.

Obiectivul de investiții este situat pe Centura București, între km 66+540 – km 67+340, și include rampa de urcare (km 66+580 – km 66+810), rampa de coborâre km (66+920 – km 67+150) și pasajul superior peste DN 1A.

Contractul pentru construcția Pasajului de la Mogoșoaia este în valoare de 32.259.665,70 lei fără TVA.

Execuția lucrărilor a început în aprilie 2020.

Finalizarea Pasajului Mogoșoaia asigură fluidizarea circulației pe Centura Nord a Capitalei. Antreprenorul care a realizat proiectarea și execuția Pasajului de la Mogoșoaia este SC STRABAG SRL, anunță Viitorulilfovean.ro.

Scurt istoric

Irinel Scrioșteanu, fost administrator public al județului Ilfov, amintește că la 29 noiembrie 2019 a acceptat funcția de secretar de Stat la Transporturi ”și pentru a urgenta proiectele de dezvoltare a infrastructurii din Regiunea București-Ilfov”. ”Când am venit la Ministerul Transporturilor am găsit proiectul Pasajului Mogoșoaia blocat în proceduri administrative, cu întârzieri majore la avizare și autorizare. Am reușit deblocarea lui, am obținut avizele, proiectul a fost ajustat și aprobat în Consiliul tehnico-economic, după ce am rezolvat situația juridică a terenurilor necesare construirii pasajului. La 16 martie 2020 am semnat autorizația de construire a pasajului Mogoșoaia, iar la 9 aprilie 2020 am predat amplasamentul constructorului, care avea la dispoziție, conform contractului încheiat cu CNAIR, 24 de luni pentru executarea lucrării. Pentru mine, numărătoarea inversă a început atunci. Am stat pe șantier cât de mult am putut, am sprijinit cu tot ce a ținut de mine, de la a pune oamenii în legătură și a-i mobiliza, până la a ajuta cu rezolvarea oricărei probleme care ținea de Ministerul Transporturilor, de Consiliul Județean Ilfov, de Primăria Mogoșoaia, de Primăria Capitalei, precum și de toți deținătorii de utilități din zona pasajului. Și, iată că acest pasaj e gata în 17 luni, nu în 24. Am demonstrat că se poate, că lucrările se pot duce la bun sfârșit prin înțelegere, colaborare, interes pentru proiectele publice, pentru creșterea calității vieții cetățenilor noștri. Și tot atunci, la startul lucrărilor pe șantierul Mogoșoaia am făcut această promisiune: În maximum 2 ani (2022), vom finaliza cele 5 pasaje pe actuala Centură a Bucureștiului, respectiv Mogoșoaia, Berceni, Cernica, Domnești și Popești-Leordeni (Olteniței) și, în maximum 3 ani (2023), cele 3 loturi de pe A0 Sud, adică 52 de km din Autostrada de Centură București Sud”, precizează Scrioșteanu.

Așadar, începând cu 30 septembrie, orele 16.00, primul pasaj, din cele 5 promise, este gata. Foto: CNAIR, Irinel Scrioșteanu

