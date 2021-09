Tarifele pentru accesul la stâlpii operatorilor de rețea, în consultare publică

161435 – 28092021 – „Pentru a stimula dezvoltarea retelelor de comunicatii electronice si a elementelor de infrastructura fizica necesare sustinerii acestora, lansam astazi in consultare publica proiectul de decizie privind tarifele orientative pentru accesul la stalpii operatorilor de retea. Tarifele orientative ce au fost determinate de Autoritate pe baza principiilor prevazute in Legea infrastructurii, in urma raspunsurilor primite din partea operatorilor de retea si conform reglementarilor relevante din legislatia speciala din domeniul energiei, reprezinta un reper de care trebuie sa se tina cont in cel mai inalt grad in procesul de negociere a contractelor, orice indepartare de la acestea necesitand o justificare adecvata”, a declarat vicepresedintele ANCOM Eduard Lovin.

ANCOM a identificat principalii operatori de retea care detin in proprietate, administrare sau concesiune stalpi care sunt/ar putea fi utilizati de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice pentru instalarea de retele publice de comunicatii electronice si a calculat tarife de acces pentru categoriile de operatori de retea distribuitori de energie electrica, respectiv operatori ai serviciului public de transport local (troleu si/sau tramvai).

Modalitatea de stabilire a tarifelor

Pentru aceste categorii de operatori de retea au fost aplicate chestionare specifice, in doua etape in ultimul trimestru al anului 2020. Tarifele orientative propuse pentru accesul la stalpii operatorilor de retea au fost calculate luand in considerare principii si metodologii de orientare pe costuri, conforme cu practica europeana in materia calculatiei costurilor – principiul cauzalitatii costurilor, principiul obiectivitatii si principiul proportionalitatii. Au fost avute in vedere costurile asociate furnizarii serviciului de acces la infrastructura, respectiv costurile cu investitiile in infrastructura realizate de operatorul de retea, costurile operationale aferente infrastructurii fizice la care este acordat accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice, cat si evaluarea impactului accesului solicitat asupra planului de afaceri al operatorului de retea si imbunatatirile aduse infrastructurii fizice de catre furnizorul de retele de comunicatii electronice, in masura in care acestea aduc beneficii si operatorului de retea, pentru fiecare dintre categoriile de operatori de retea identificate.

Accesul la stalpii operatorilor de retea este cel mai frecvent intalnit tip de acces la infrastructura fizica, iar tarifele de acces la stalpii unui operator de retea fac deja obiectul unor litigii deschise la ANCOM de furnizori de retele publice de comunicatii electronice, nemultumiti de majorarea tarifelor pentru accesul la stalpii unor operatori de retea, a caror activitate principala este de distribuire a energiei electrice.

Tarifele orientative propuse de ANCOM

Pentru accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice la infrastructura fizica constand in stalpii detinuti in proprietate, administrare ori concesiune de operatorii de distributie a energiei electrice, sunt propuse urmatoarele tarife orientative:

a) 1,84 lei/stalp/circuit (cablu)/luna, pentru stalpii de sustinere a liniilor electrice

aeriene de joasa tensiune;

b) 3,46 lei/stalp/circuit (cablu)/luna, pentru stalpii de sustinere a liniilor electrice aeriene de medie tensiune; c) 22,62 lei/km/circuit (cablu)/luna, pentru stalpii de sustinere a liniilor electrice aeriene de inalta tensiune.

Tariful orientativ propus pentru accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice la infrastructura fizica constand in stalpii detinuti in proprietate, administrare ori concesiune de operatorii serviciului public de transport local este de 7,44 lei/stalp/circuit (cablu)/luna. Tarifele nu contin TVA.

