ANCOM: Atenție la utilizarea amplificatoarelor de semnal!

161798 – 20102021 – Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) atrage atentia asupra faptului ca amplificatoarele de semnal 2G/3G/4G trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru a fi folosite legal. In primul rand, este necesar sa aiba marcajul CE. In al doilea rand, acestea pot fi puse in functiune doar de catre operatorul de comunicatii electronice al carui semnal se doreste amplificat sau cu acordul acestuia. Utilizarea amplificatoarelor de semnal care nu indeplinesc aceste conditii poate cauza interferente prejudiciabile in spectrul de frecvente radio, afectand buna functionare a serviciilor de comunicatii mobile. De la inceputul acestui an si pana la data de 1 octombrie, Autoritatea a identificat si scos din functiune aproape 80 de amplificatoare care nu aveau marcajul CE sau erau puse in functiune incorect.

Cum functioneaza amplificatoarele de semnal GSM?

Amplificatoarele de semnal GSM (denumite si repetoare de semnal) sunt echipamente radio menite sa preia semnalul emis de statiile de baza 2G/3G/4G ale furnizorilor de servicii de comunicatii de telefonie mobila pentru a-l amplifica si retransmite in interiorul cladirilor, oferind o putere imbunatatita a semnalului radio receptionat de telefonul mobil.

Serviciul de telefonie mobila este asigurat prin propagarea undelor radio, propagare care poate fi afectata de diferite obstacole (relief, vegetatie, structuri metalice, constructii etc.) si de conditiile meteorologice. Calitatea serviciului de telefonie depinde si de numarul de utilizatori conectati la o anumita statie, volumul traficului generat de acestia, precum si de aparitia unor disfunctionalitati locale ca urmare a unor incidente sau lucrari programate etc.

Cum pot fi utilizate amplificatoarele de semnal GSM?

In primul rand, utilizatorul care doreste punerea in functiune a unui amplificator trebuie sa anunte operatorul al carui abonat este si sa obtina acordul si suportul acestuia pentru instalarea echipamentului. Acest lucru este necesar atat pentru ca operatorul detine licenta de utilizare a spectrului de frecvente radio in care va functiona amplificatorul, cat si pentru ca punerea in functiune a echipamentului trebuie facuta corect. Dupa instalare, operatorul ar trebui sa verifice ca nu exista probleme in reteaua proprie.

In al doilea rand, utilizatorul trebuie sa verifice existenta marcajului CE in momentul achizitionarii unui amplificator de semnal.

Emisia in spectrul radio este posibila numai in baza unei licente de utilizare a frecventelor radio sau a unei licente de emisie, dupa caz, eliberate de ANCOM, cu exceptia anumitor categorii de frecvente a caror utilizare este libera, exceptata de la licentiere, pentru anumite tipuri de aplicatii si cu respectarea restrictiva a anumitor parametri tehnici si operationali. Benzile folosite de operatorii de telefonie mobila nu sunt exceptate de la licentiere.

Importanta marcajului CE

Marcajul CE este un indicator cheie al conformitatii unui produs (deci si a unui echipament radio) cu legislatia Uniunii Europene in ceea ce priveste respectarea cerintelor esentiale si care permite libera circulatie a acestuia in Uniunea Europeana.

Cerintele esentiale care trebuie indeplinite de toate echipamentele radio se refera la:

 protectia sanatatii si sigurantei utilizatorului si a oricarei alte persoane;

 protectia privind compatibilitatea electromagnetica. Prin compatibilitate electromagnetica se intelege capacitatea echipamentelor de a functiona fara a produce perturbatii electromagnetice care impiedica buna functionare a altor echipamente care functioneaza in apropiere;

 utilizarea eficienta a spectrului radio, pentru a evita interferentele prejudiciabile.

Un echipament comercializat pe piata Uniunii Europene sau pus in functiune pe teritoriul Uniunii Europene – deci pe piata oricaruia dintre statele membre UE, inclusiv Romania – fara a avea aplicat marcajul CE este considerat din start ca fiind neconform.

Echipamentele radio fara marcaj CE pot provoca interferente prejudiciabile spectrului de frecvente radio, afectand functionarea serviciilor de comunicatii electronice din imediata apropiere.

De asemenea, chiar si echipamentele radio cu marcaj CE pot provoca interferente prejudiciabile spectrului de frecvente radio daca nu sunt instalate corespunzator (ex. amplificatoare care nu sunt instalate de operator) sau daca sunt folosite in benzi de frecvente neexceptate de la licentiere fara a avea licenta de utilizare a spectrului radio, afectand functionarea serviciilor de comunicatii electronice din apropiere.

In cazuri extreme, interferentele prejudiciabile cauzate de echipamentele radio neconforme pot afecta apelarea numarului de urgenta 112!

Echipamente neconforme identificate de ANCOM

De la inceputul acestui an si pana la 1 octombrie 2021, ANCOM a identificat si scos din folosinta aproape 80 de amplificatoare de semnal GSM a caror utilizare provoca interferente prejudiciabile spectrului de frecvente radio.

In aceasta perioada, au fost identificate si 10 telefoane fixe, fara fir, de tipul DECT 6.0 provenind din afara Uniunii Europene si utilizate in Romania. Utilizarea acestor echipamente neconforme a fost intensa in ultimii ani, in 2018 fiind identificate si scoase din uz aproape 700 de telefoane DECT 6.0. Reducerea masiva a utilizarii acestor echipamente neconforme vine si ca urmare a unor ample campanii de informare cu privire la riscurile asociate utilizarii acestora, derulate de Autoritate incepand cu anul 2016.

Alte echipamente radio pe care trebuie sa existe marcajul CE

Toate echipamentele care functioneaza utilizand spectrul de frecvente radio trebuie sa aiba marcajul CE. Printre aceste se numara: telefoane fixe si mobile, provenind din afara Uniunii Europene (din Statele Unite ale Americii sau din Asia, spre exemplu), desktop PC, tablete, laptopuri, console si controllere pentru jocuri video, drone, corpuri de iluminat, inclusiv cele cu LED, echipamente electrocasnice, radiotelefoane de uz casnic (de tipul statiilor walkie-talkie sau de monitorizare pentru bebelusi), telecomenzi radio, telecomenzi cu infrarosu, intrerupatoare automate, radiomicrofoane (microfoanele wireless), jucarii teleghidate prin radio, routere.

In cazul in care cei care detin echipamente radio neconforme continua sa le foloseasca, incalca astfel prevederile Hotararii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor radio, cu modificarile si completarile ulterioare, riscand sanctiuni cuprinse intre 500 si 5.000 lei.

