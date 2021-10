Antreprenoriatul și sustenabilitatea, percepute prin ochii tinerilor

161699 – 13102021 – Mersul pe jos și evitarea risipei de mâncare se numără printre acțiunile sustenabile cel mai des întâlnite în rândul generației Z, potrivit datelor studiului național Insights PulseZ.

Totodată, tinerii din România aleg să refolosească și să recicleze ambalajele (55%), dar și să colecteze selectiv gunoiul (30%), în timp ce 61% dintre ei sunt de părere că, în decizia de cumpărare, foarte mult contează ca un brand să fie sustenabil.

Mersul pe jos, evitarea risipei de mâncare și refolosirea ambalajelor de plastic – comportamentul sustenabil al generației Z

Mersul pe jos (70%) și evitarea risipei de mâncare (57%) sunt acțiunile sustenabile cel mai des întâlnite în rândul generației Z, potrivit rezultatelor studiului Insights PulseZ. Totodată, din categoria acțiunilor prietenoase cu mediul, tinerii aleg să refolosească și să recicleze ambalajele (55%), dar și să colecteze selectiv gunoiul (30%). În urma cercetării s-a observat că fetele sunt cele care au comportamente sustenabile mai pronunțate decât băieții, astfel: 53% dintre tinerele din România aleg să cumpere haine second hand (vs. 24% dintre băieți), 46% refolosesc ambalajele de plastic (vs. 32%), iar 17% dintre ele reduc consumul de carne (vs. 9%).

Similar, tinerii cu vârste cuprinse între 22-24 ani încep să dea dovadă de mai multă responsabilitate privind refolosirea ambalajelor de plastic (44% vs. 39% în total eșantion), cumpărarea hainelor second hand (44% vs. 38% în total eșantion) și reducerea consumului de apă (28% vs. 23% în total eșantion).

De altfel, în ceea ce privește percepția și achiziția unor produse și servicii sustenabile, 61% dintre respondenți consideră că este destul de important și foarte important, în decizia de cumpărare, ca un brand să fie sustenabil, în timp ce pentru 30% dintre tineri acest aspect este indiferent, iar pentru 3% dintre ei nu contează deloc.

„Scopul unui brand sustenabil trece dincolo de a face bani. În loc să se concentreze doar asupra profiturilor, un brand sustenabil integrează cu succes problemele de mediu, economice și sociale în operațiunile sale de business. Iar așteptările cumpărătorilor români, în special ale celor tineri, se îndreaptă puternic în această direcție. Înainte de a lua decizia de achiziție, 6 din 10 tineri români vor să știe dacă brandul de la care urmează să cumpere este sau nu sustenabil. Mai mult, o bună parte dintre ei au adoptat un stil de viață prin care se asigură că și ei contribuie la atenuarea problemelor climatice. De exemplu, 39% refolosesc ambalajele din plastic, iar 70% merg pe jos. În plus, 57% dintre ei evită să arunce mâncarea și să cumpere mai mult decât consumă. Toate acestea sunt direcții de care brandurile trebuie să țină cont, este o tendință în creștere, e aici să rămână, iar companiile nu trebuie decât să se alinieze.”, a menționat Geanina Ioan, CEO Chilli Ideas.

Percepțiile, barierele și domeniile preferate de business ale tinerilor

Întrebați despre eventuale intenții de business și modul în care se raportează la antreprenoriat, tinerii generației Z din România se împart în două categorii: peste o treime dintre respondenți (39%) spun că intenționează să deschidă o afacere, dar nu în următorul an, 14% susțin că urmează să facă acest pas chiar în următorul an, în timp ce 45% dintre ei sunt indeciși cu privire la antreprenoriat, nu intenționează sau nu au intenționat niciodată să se îndrepte în această direcție. Doar 2% dintre reprezentanții generației Z dețin o afacere, în prezent.

Bariera principală, când vine vorba despre începerea unui business, o reprezintă resursele financiare (74%), lipsa acestora fiind menționată de ¾ dintre cei care nu exclud ideea unei afaceri (77% fete și 71% băieți). Totodată, lipsa mentorilor este o altă barieră importantă (59%) pentru tineri în deschiderea unei afaceri. Interesant este că mare parte dintre cei care nu exclud ideea unui business propriu sunt totuși optimiști, simțindu-se motivați și nerăbdători să înceapă această etapă (58%).

În ceea ce privește domeniile în care și-ar dori să-și deschidă afaceri, tinerii au menționat în top 5 al preferințelor: horeca (35%), imobiliare (21%) – alese în mai mare măsură de către băieți (26% vs. 14% fete), comunicare și marketing (20%), artă și cultură (18%) și servicii (18% – contabilitate, banking, comunicații, avocatură).

Studiul „Insights PulseZ”, aflat la cea de-a doua ediție, a fost realizat în luna iulie a.c., pe un eșantion de 1.186 de respondenți, cu vârste cuprinse între 16-24 de ani, fiind reprezentativ la nivel național din punct de vedere al distribuției pe sexe, regiunii și mediului urban-rural. Cercetarea (care a vizat mai multe aspecte și a prezentat secvențial rezultatele obținute) s-a axat pe comportamentul sustenabil și viziunea asupra antreprenoriatului, în noul context pandemic, al membrilor generației Z, comparativ cu valul 2020 (perioada mai-iunie 2020, când a fost desfășurată prima ediție a studiului).

