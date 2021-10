161879 – 25102021 – Discuțiile pentru formarea unei majorități în Parlament care să susțină Guvernul Ciucă au intrat în impas, după ce negocierile dintre PSD și PNL au eșuat. Liderii celor două partide au avut, duminică, o întâlnire la o vilă de protocol din București, în prezența premierului desemnat, însă, potrivit unor surse politice, PSD nu vrea să susțină guvernul în lipsa unor garanții clare: susținere doar până în februarie și preluarea în programul de guvernare a măsurilor propuse de PSD. De asemenea, Marcel Ciolacu mai vrea să aprobe lista de miniștri, înainte de depunerea ei în Parlament. Președintele PNL Florin Cîțu nu a fost de acord cu solicitările social-democraților. Mai mult, între partenerii de guvernare, PNL și UDMR, nu s-a ajuns la un acord în privința ministerelor.

Surse liberale susțin că PNL ar vrea să le ofere celor din UDMR un singur minister în plus. În aceste condiții, partidul condus de Kelemen Hunor cere un minister cu greutate în guvern, fie ministerul Fondurilor Europene, fie Ministerul Transporturilor. Însă, prima varianta este exclusă, Ministerul Fondurilor Europene fiind dorit insistent de liberali. „Problema PNL în acest moment nu este câte ministere dă UDMR-ului, ci cum să se înțeleagă cu USR după ce nu s-au înțeles cu PSD”, au declarat pentru Digi24.ro surse apropiate discuțiilor.

Pentru liderul PSD, Marcel Ciolacu, miza este una mare și îi este teamă că ar putea plăti cu funcția orice înțelegere făcută cu PNL. „E un semn mare de întrebare dacă îl votăm pe Ciucă”, spun surse din partid.

După eșecul discuțiilor de duminică cu PSD, premierul desemnat urmează să negocieze, luni, cu USR și se pune în discuție inclusiv varianta ca aceștia să fie invitați la guvernare, deși o decizie a conducerii PNL a stabilit ca Guvernul Ciucă să fie minoritar PNL-UDMR.

USR nu își pune însă speranțe prea mari și vede eșecul negocierilor cu PSD doar un impas „de moment”. „Discuțiile cu noi sunt ca să ne arate programul de guvernare. Exclus să susținem un guvern minoritar și sunt șanse zero să fim invitați la guvernare”, a afirmat la Digi24.ro Anca Dragu, președintele Senatului.

Întâlnirea de luni dintre premierul desemnat și liderii USR a fost anunțată, printr-un comunicat de presă, duminică seara. Comunicatul prezintă și stadiul discuțiilor dintre PNL și UDMR pe programul de guvernare, însă nu face nici o referire la negocierile cu PSD.

„Duminică, la Palatul Victoria, premierul desemnat Nicolae Ciucă a continuat discuțiile pentru finalizarea Programului de Guvernare, împreună cu echipele de experți ale Partidului Național Liberal și ale Uniunii Democrate Maghiară din România, în prezența președinților Florin Cîțu și Hunor Kelemen. Luni, 25 octombrie, premierul desemnat Ciucă va purta discuții cu reprezentanții conducerii Uniunii Salvați România pe marginea Programului de Guvernare”, se arată într-un comunicat de presă al Guvernului.

După cum se știe, Nicolae Ciucă are la dispoziție cel mult zece zile din momentul desemnării să vină cu lista de minștri în Parlament pentru votul de învestitură.

Vâlceanu propune USR să voteze un guvern minoritar, iar apoi să revină la guvernare

Liberalii propun USR să voteze pentru moment un guvern minoritar condus de Nicolae Ciucă, iar apoi să înceapă negocieri pentru o refacere a coaliției și o revenire la guvernare, alături de PNL și UDMR, a partidului condus de Dacian Cioloș, dar păstrând același premier. Propunerea a fost făcută duminică seara, la Digi24, de Dan Vîlceanu, secretar general al PNL. El a explicat că rațiunea unui astfel de demers ar fi că împăcarea dintre USR și PNL cere timp, iar țara nu poate să stea fără un guvern cu puteri depline.

„Important e ca România să aibă un guvern cât mai repede și am luat toate variantele posibile. Oamenii nu mai știu ce să înțeleagă. E ca la nebuni. Am avut o coaliție funcțională și ne-am trezit dintr-odată că cineva face o moțiune de cenzură din interiorul coaliției și dă jos guvernul la 12.000 de cazuri pe zi. Acum sunt 20.000 de cazuri pe zi”, a arătat Dan Vîlceanu. „Toți am vorbit despre refacerea coaliției, însă nu poți să refaci coaliția câtă vreme personalizezi fiecare discuție. Este aproape o obsesie la USR: Cîțu, Cîțu, Cîțu. Nu pot vorbi altceva. Deci, nu poți să refaci coaliția până nu depersonalizezi. Ok, am înțeles, USR nu-l mai vrea pe Cîțu. Nicolae Ciucă! Votați-l! Și nici cu Nicolae Ciucă înțeleg că nu e bine, că acum vor în coaliție. Sincer, nu mai înțelegi”, a continuat el.

Întrebat dacă PNL nu mai vrea refacerea coaliției, Dan Vîlceanu a spus: „Evident că o vrem, am vrut-o tot timpul, am spus-o încontinuu. Până acum, USR a spus: Noi vrem să refacem coaliția, dar fără Cîțu. Dar Cîțu este tot ce contează într-o coaliție de guvernare?!”. „Absolut că ne dorim refacerea coaliției! Nu poate fi altfel decât cu USR și UDMR. Dar România nu are timp să stea încă două-trei săptămâni pe loc, fără guvern, ca să discutăm noi coaliții. România are nevoie acum de un guvern. Și este un prim pas să pui un guvern acum, repede, că ai nevoie de un guvern, și stăm după aceea și ne certăm, două, trei săptămâni, o lună, două, până când ne împăcăm și ne dăm seama că am greșit cu toții și rezolvăm problema. Dar nu poți să stai fără guvern doar ca să ne certăm noi”, a declarat Vîlceanu.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...