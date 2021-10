Case de film acuzate de evaziune fiscală

161865 – 23102021 – Mai multe case de film ar fi beneficiat de serviciile unor firme fantomă din cadrul unui grup infracțional organizat alcătuit din cetățeni români și străini pentru a-și diminua impozitul pe profit și plata TVA, arată procurorii DIICOT în ordonanța de începere a urmăririi penale puse la dispoziția G4Media.ro în baza Legii 544/2001.

Casele de film ar fi emis facturi pentru tranzacții sau servicii fictive ”cu consecința acumulării de TVA deductibilă și de cheltuieli nereale ce duc la diminuarea bazei impozitabile”.

Dosarul a fost deschis încă din 2016. <<În ceea ce privește societățile comerciale implicate în activitatea infracțională, se constată ca acestea pot fi grupate în trei categorii. Prima este reprezentată de societăți comerciale beneficiare din piață cărora membrii grupării le-au pus la dispoziție facturi emise de firmele fantomă în schimbul unui comision, cea de-a doua este reprezentată de entități economice având rol atât de intermediar între beneficiari și societățile de „tip fantomă”, iar cea de-a treia categorie este reprezentată de societăți de ,,tip fantomă”, furnizoare de facturi create/preluate pentru a simula operațiuni de livrări sau după caz achiziții>>, arată procurorii DIICOT.

Potrivit unor surse judiciare, grupul ar fi fost constituit de oamenii de afaceri Alexandru Preda, Răzvan Adrian Avramescu și Ionel Hristache, la care ar fi aderat cetățeni străini precum Daoud Moustafa, Tuncay Kahilogullari sau Hakan Kahilogullari.

”În baza unor înțelegeri punctuale, se emit de către firmele controlate de grupare facturi, acestea sunt achitate de către beneficiari prin virament bancar, după care, sumele de bani sunt retrase numerar, prin A.T.M. sau din conturile personale ale membrilor grupării, după ce în prealabil sunt transferate din conturile societăților în conturile personale, pentru ca la final sumele să fie restituite beneficiarilor, mai putin un comision agreat. În această modalitate, facturile emise și operațiunile fictive de achiziții atestate sunt înregistrate în contabilitate și declarate fiscal de către beneficiari ca TVA deductibilă și cheltuială, cu toate consecințele fiscale care decurg de aici”, se arată în ordonanța DIICOT.

Pe lista caselor de producție film beneficiare ale facturilor false emise de grupul infracțional organziat ar fi: Procinema Film, Castel Film, Studiourile Media Pro, Production Film 4 You, Profesional Product Cinema, Rollin Film, Icon Films, Multi Media Est, Mitra Film, Film Factor, Atlantic Film Production, Family Film Production, Atlantic Film Company, Alien Film, Smart Film, Hi Film Production, Family Film Entertainment, 42KMFILM și altele.

Surse din lumea filmului au explicat G4media.ro că toate aceste case de producție ar fi apelat la firme specializate în producția de film pentru servicii de catering sau pentru a angaja pe platourile de filmare șoferi, electricieni, figuranți etc.

Printre persoanele fizice puse sub acuzare se numără – pe lângă regizorul premiat la Cannes, Corneliu Porumboiu, și producătorul de film câștigător al Ursului de Aur de la Berlin, Ada Solomon – și alte nume grele din producția de film precum Vlad Păunescu de la Castel Film sau Andrei Boncea de la Studiourile Media Pro, soțul Loredanei Groza.

Spre exemplu, Vlad Păunescu de la Castel Film este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat în varianta sprijinirii, evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

”În perioada 2013-2015 a sprijinit grupul infracțional organizat constituit de numiții … (Alexandru Preda, Răzvan Adrian Avramescu și Ionel Hristache – n.r.), prin obținerea de la membrii grupării de facturi fiscale falsificate care atestă operațiuni de achiziții fictive, în schimbul unui comision, urmată de recuperarea sumelor de bani plătite în baza facturilor, în scopul creării de TVA deductibilă și diminuarea bazei impozabile (…)

În perioada 2013-2015, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, în calitate de administrator al S.C. … S.R.L. (Castel Film – n.r.) a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive, respectiv achiziții de la … (Alebo Trade Star, Avangarde Movie, Procinema Film – n.r.), cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 1.056.761,44 lei (634.052 lei T.V.A. și 422.709,44 lei impozit pe profit)”, arată procurorii.

Acuzații similare îi sunt aduse lui Andrei Boncea de la Studiourile Media Pro, fără ca acesta să fie acuzat de grup infracțional organizat.

Regizorul Corneliu Porumboiu este acuzat de evaziune fiscală în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

”În anul 2014, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, în calitate de administrator al S.C. … S.R.L. (42KMFILM – n.r.) a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive, respectiv achiziții de la S.C. … S.R.L. (Avangarde Movie – n.r.), cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 26.554,76 lei (15.933 lei T.V.A. și 10.621,76 lei impozit pe profit) …

În perioada 2014-2015, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp în calitate de administrator al S.C. … S.R.L. (42KMFILM – n.r.) a transferat prin operațiuni bancare sume de bani către societățile emitente, respectiv, S.C. … S.R.L. (Avangarde Movie – n.r.), în baza unor documente (facturi) ce atestă operațiuni fictive și a disimulat proveniența acestora, urmate de recuperarea sumelor în numerar, cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, acte materiale după cum urmează: transferuri de la S.C. … S.R.L. (42KMFILM – n.r.) suma de 71.344,64 lei în perioada noiembrie 2014 – ianuarie 2015 S.C. … S.R.L. (Avangarde Movie – n.r.)”, arată procurorii DIICOT.

Adei Solomon i se reproșează de către procurori achiziții fictive de peste 75.000 de lei.

”În perioada 2014-2015, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, la intervale diferite de timp, în calitate de administrator al S.C. … S.R.L. (HI Film Production – n.r.) a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive, respectiv achiziții de la S.C. … S.R.L. (Avangarde Movie – n.r.), cauzând un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 75.732,28 lei (45.439 lei T.V.A. și 30.293,28 lei impozit pe profit) …

În perioada 2014-2015, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la intervale diferite de timp în calitate de administrator al S.C. … S.R.L. (HI Film Production – n.r.) a transferat prin operațiuni bancare sume de bani către societatea emitenta, respectiv S.C. … S.R.L. . (Avangarde Movie – n.r.), în baza unor documente (facturi) ce atestă operațiuni fictive și a disimulat proveniența acestora, urmate de recuperarea sumelor în numerar, cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, acte materiale după cum urmează: transferuri de la S.C. … S.R.L. (HI Film Production – n.r.) către S.C. … S.R.L. (Avangarde Movie – n.r.) în sumă de 232.473,17 lei în perioada mai 2014 – septembrie 2015”, arată procurorii DIICOT.

Potrivit datelor companiei publicate în Monitorul oficial, Avangarde Movie SRL din Sectorul 2 este deținută de tunisienii Mohamed Issam și Thunibi Issam. În 2016, din firmă a ieșit Răzvan Adrian Avramescu, considerat unul dintre liderii grupării organizate.

Ce spun oamenii de film implicați

Producătorul de film Adriana Solomon, soția regizorului Alexandru Solomon, nu a dorit să comenteze acuzațiile DIICOT, dar regizorul Corneliu Porumboiu a emis zilele trecute un comunicat de presă în care a precizat că ”niciuna dintre acuzațiile care mi se aduc mie sau societății mele nu sunt adevărate, iar documentele care atestă netemeinicia acuzațiilor vor fi prezentate în cadrul contestațiilor pe care urmează să le formulez.

În calitatea mea de scenarist și regizor nu am supravegheat direct raporturile comerciale care fac obiectul dosarului penal, iar ca administrator al societății am delegat aceste domenii de activitate unor persoane competente.

Am încredere că analizarea documentelor pe care le voi prezenta parchetului va duce la înlăturarea oricărui dubiu privind nevinovăția mea și a societății mele. Este însă regretabil că, deși dosarul penal este format în anul 2016 și privește raporturi contractuale din 2014, niciodată până la punerea mea sub acuzare din data de 18.10.2021 nu mi s-a solicitat vreo lămurire privind raporturile contractuale vizate. Mai mult, deși dosarul vizează peste 100 de persoane și un prejudiciu total de aproape 10 milioane Lei, numele meu este vehiculat în mod disproporționat prin raportare la prejudiciul, și acesta neadevărat, de 26.555 Lei care mi se impută. Am încredere că justiția va remedia cât mai repede această eroare”, a arătat regizorul Corneliu Porumboiu.

Context. Producătorul de film Ada Solomon şi regizorul Corneliu Porumboiu sunt reprezentanţi ai noului val al cinematografiei române, premiat în țară și străinătate.

Ada Solomon a produs lungmetrajul „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, regizat de Radu Jude. Filmul a câștigat Ursul de Aur în acest an la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin. Ada Solomon a produs şi „Aferim!”, regizat tot de Radu Jude. Filmul a câştigat premiul Gopo în 2016.

Regizorul Corneliu Porumboiu a câştigat mai multe premii naţionale şi internaţionale, cum ar fi premiul „Camera d’Or” pentru primul său lungmetraj „A fost sau n-a fost?” (2005), premiul Juriului la Festivalul Internațional de Film de la Cannes în secțiunea „Un Certain Regard” pentru ” Polițist, adjectiv”, al doilea film scris și regizat de Corneliu Porumboiu (2009).

