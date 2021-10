161825 – 21102021 – Festivalul Internaţional de Psihanaliză şi Film ”Ecranul şi divanul”, care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 29 – 31 octombrie, va avea, printre alte multe evenimente, două proiecţii speciale dedicate lui Ivan Patzaichin şi Ion Caramitru.

”Festivalul Internaţional de Psihanaliză şi Film Ecranul şi divanul – de la Londra, direct la Cinema Victoria, Cluj-Napoca. Ediţia a II-a: moment In memoriam Ion Caramitru şi Ivan Patzaichin, invitaţi internaţionali şi cine-concerte, dialog şi psihanaliză prin film. Pentru al doilea an consecutiv, Cluj-Napoca va găzdui o nouă ediţie a Festivalului Internaţional de Psihanaliză şi Film, de data aceasta în format fizic, după ediţia-pilot, care s-a desfăşurat în 2020 online. Cele zece evenimente sunt programate în perioada 29-31 octombrie 2021, la Cinema Victoria, şi aduc împreună domeniul cinematografiei şi psihanalizei, sub genericul „Despre neuitare”. Programul din cele trei zile include, în premieră, proiecţii speciale In memoriam Ivan Patzaichin şi Ion Caramitru, filme de lungmetraj pentru copii şi adulţi, scurtmetraje, un cine-concert şi un spectacol-lectură”, se arată într-un comunicat transmis, miercuri, de organizatori.

Conform sursei citate, evenimentele din cadrul festivalului vor fi susţinute de discuţii cu terapeuţi şi psihanalişti, alături de cei care vor fi prezenţi în calitate de invitaţi speciali ai ediţiei: Irina-Margareta Nistor (cine-interpret & directorul festivalului), Andrea Sabbadini (psihanalist, fondatorul festivalului cu origini londoneze, participă online), Bogdan Ilieşiu (regizor), Dan Tudor (regizor, intervenţie online), Nicolae Mărgineanu (regizor) şi Ionuţ Lucian Rusu (regizor).

”În a doua ediţie, sperăm live, la Cinema Victoria, vom vorbi şi viziona despre ‘Neuitare’, pentru cei de care ne-am despărţit cu durere, de la Ivan Patzaichin, la Ion Caramitru, trecând printr-un trecut spectaculos al unor actriţe înnobilate de Regina Angliei, ori tratarea cu umor a unei întâmplări într-o orchestră simfonică, amintiri tulburătoare şi interzise de cenzură despre Cutremurul din’77, un clasic mut, preferat de Tudor Caranfil, o poveste de dragoste, un taximetrist şi un Moş Crăciun adevărat, ca să urcăm Sus, spre Stelele de cinema, totul psihanalizat pe un Divan imaginar”, declară, potrivit comunicatului, directorul festivalului, Irina-Margareta Nistor.

Festivalul este organizat de Asociaţia ARTIS, cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca, iar AGERPRES este partener media.

”Cu origini londoneze, festivalul este proiecţia românească a European Psychoanalytic Film Festival, care are loc la Londra şi a cărui scop este acela de a pătrunde în nivelul profund al psihicului uman, prin cinema, ca o formă de cultură şi exprimare”, se menţionează în comunicat.

