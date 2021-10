În 2020, valoarea pieței serviciilor poștale a crescut cu 22%, până la 3,7 miliarde de lei

161568 – 06102021 – „Cresterea traficului de colete si reducerea timpilor de livrare, dar si cresterea numarului de furnizori, accentuarea concurentei si instalarea de pachetomate au fost principalele tendinte din piata serviciilor postale in anul 2020. Criza sanitara si avantul comertului electronic s-au propagat si sunt vizibile in traficul si veniturile specifice pietei serviciilor postale. Livrarea comenzilor online s-a consacrat astfel ca principalul motor al sectorului postal”, a declarat Eduard Lovin, vicepresedintele ANCOM. Infografic aici.

Traficul postal in 2020

Din totalul de 568 de milioane de trimiteri postale (in crestere cu 2% fata de anul 2019), coletele au ajuns sa reprezinte o treime (34% de la 26% in 2019), in timp ce trimiterile de corespondenta reprezinta 59%. Cresterea robusta a traficului de colete a alimentat avansul cu 22% in anul 2020 al veniturilor obtinute din furnizarea serviciilor postale, pana la valoarea de 3,7 miliarde de lei. Numarul mediu de trimiteri postale pe locuitor a fost de 30, din care 10 au fost colete.

Colete

Traficul de colete a crescut cu 33%, pana la 191 de milioane, si a generat venituri de peste 2,9 miliarde de lei (+29%), insemnand un venit mediu de peste 15 lei/colet (13 lei pentru un colet intern, trimis pe teritoriul Romaniei, comparativ cu 108 lei pentru un colet international, trimis din Romania catre alte tari).

Coletele interne au fost livrate in medie in 1,3 zile de la intrarea in retelele postale, 84% dintre acestea fiind livrate in ziua imediat urmatoare, doar 1% dintre ele fiind transmise in 5 zile sau mai mult. Ponderea coletelor livrate prin sistemele automate (pachetomate) este inca foarte mica, desi a depasit pragul de 1%. Mare parte dintre utilizatori (94%) prefera sa primeasca coletele interne la adresele precizate (de domiciliu sau serviciu).

Principalii competitori de pe piata livrarilor de colete, in functie de trafic, au fost, in 2020, Fan Courier (31%), Sameday (17%) si Cargus (15%).

Corespondenta

Desi detin o pondere de aproape 60% din totalul traficului postal din Romania, trimiterile de corespondenta si imprimatele au generat doar 18% din veniturile pietei, venitul mediu obtinut pentru o astfel de trimitere fiind de 2 lei.

96% din trimiterile de corespondenta si imprimate au fost livrate in Romania, au adus un venit unitar mediu de 1,6 lei si au ajuns la destinatar in 2,4 zile, timp aproape dublu comparativ cu un colet.

Valoarea pietei serviciilor postale

Valoarea totala a pietei serviciilor postale a fost de 3,7 miliarde lei in anul 2020, cu 22% mai mult fata de 2019. Veniturile din traficul postal intern au fost de 2,9 miliarde, inregistrand o crestere de peste 28%. Astfel, cele aproape 30 de trimiteri postale/locuitor inregistrate in 2020 au generat venituri medii din servicii postale in valoare de 192 lei, cu peste 22% mai mult decat in anul anterior.

In functie de veniturile din servicii postale obtinute in anul 2020, principalii competitori de pe piata serviciilor postale din Romania sunt Fan Courier, cu o cota de piata de 23%, Compania Nationala Posta Romana (17%) si Sameday cu 12% din totalul veniturilor.

Serviciul universal

Traficul de trimiteri din sfera serviciului universal a ajuns la 206 milioane de trimiteri postale in anul 2020 (in crestere cu peste 6% fata de anul anterior, datorata trimiterilor interne). Scaderea cu aproape 20% a traficului international inclus in sfera serviciului universal a fost compensata de cresterea cu 11% a traficului intern, care a ajuns sa reprezinte 88% din traficul de serviciu universal.

In 2020, prin serviciul universal au fost distribuite, intre altele, peste 28 milioane taloane de plata a drepturilor de protectie sociala si documente de informare, intocmite de Casa Nationala de Pensii Publice.

Serviciul universal a contribuit astfel cu 36% la realizarea traficului postal si cu peste 16% la realizarea veniturilor totale ale sectorului.

Reclamatii privind serviciile postale

Numarul total de reclamatii primite de furnizorii de servicii postale a crescut cu 23% in anul 2020, insa numarul celor considerate ca fiind intemeiate se mentine la un nivel constant (105 mii). Pentru 70 mii de reclamatii au fost acordate despagubiri, in valoare totala de 13,4 milioane de lei, respectiv o despagubire medie de 191 lei, in scadere cu 36% fata de 2019.

Informatii din studii de piata

Conform informatiilor dintr-un studiu de piata realizat la comanda ANCOM la finalul anului 2020, 26% dintre respondenti au utilizat serviciile postale in ultimul an in calitate de expeditori. 19% dintre expeditorii de colete au folosit aceste servicii de cateva ori pe luna, iar 46% de cateva ori pe an. In ceea ce priveste achizitiile online, o treime dintre utilizatorii de servicii postale au realizat astfel de achizitii de cateva ori pe luna, alti 31% declarand ca au cumparat online de cateva ori pe an. Totusi, 20% dintre utilizatorii de servicii postale nu au facut niciodata cumparaturi online.

Raportul integral privind piata serviciilor postale din Romania in anul 2020 poate fi consultat aici.

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...