În ce condiții se poate modifica un contract de telefonie, internet sau televiziune?

161913 – 26102021 – ANCOM readuce in atentia celor interesati faptul ca modificarea contractului pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atat la cererea utilizatorului, cat si la initiativa operatorului. Utilizatorul poate solicita schimbarea planului tarifar sau a altor clauze conform prevederilor exprese din contract prin negocierea directa cu furnizorul. Daca operatorul intentioneaza sa modifice unilateral clauze din contract (servicii oferite, tarife, mod de tarifare etc.), el are obligatia sa isi informeze abonatii despre modificari prin intermediul unei notificari, cu cel putin 30 de zile inainte de producerea acestora. In acest interval, daca nu sunt de acord cu modificarile, abonatii pot renunta la contract fara a plati despagubiri.

Transmiterea notificarilor de catre furnizori

Notificarea privind intentia de a modifica unilateral contractul trebuie sa fie transmisa de operator printr-unul din urmatoarele mijloace:

e-mail

SMS

contul de client al utilizatorului de pe site-ul operatorului, caz in care va fi insotita de un SMS si/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea notificarii

fax

scrisoare

Mijlocul ales de furnizor pentru transmiterea notificarii trebuie sa asigure transmiterea integrala a textului acesteia, fara a face trimitere la alte surse de informare.

Ce, cum si unde reclami

Daca un furnizor a modificat contractul fara sa notifice sau nu a informat utilizatorul despre posibilitatea de a denunta contractul fara penalitati, ANCOM poate lua masuri. Sesizarile pot fi trimise prin mijloacele mentionate in sectiunea Sesizeaza ANCOM!

InfoCentru ANCOM

Mai multe detalii despre contractele incheiate cu operatorii si despre informatiile pe care acestia sunt obligati sa le publice pe site-urile proprii de internet, sunt disponibile pe InfoCentrul ANCOM, aici.

