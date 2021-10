Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

161702 – 13102021 –

26.637 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 26.637 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (1.739); lucrător comercial (1.476); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (938); agent de securitate (871); manipulant mărfuri (824); muncitor necalificat în industria confecțiilor (802); agent de vânzări (691); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (553); asistent personal al persoanei cu handicap grav (520); casier (490); vânzător (485); confecţioner-asamblor articole din textile (467).

Din cele 26.637 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.691 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator;consilier/expert/inspector/referent/econimist în economie generală; specialist în domeniul calității; specialist resurse umane etc.), 6.764 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; casier; agent de vânzări; agent de securitate; vânzător etc.), 7.028 pentru persoanele cu studii profesionale (operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; lăcătuș mecanic; lucrător comercial; confecționer asamblor articole din textile; sudor etc.), restul de 11.154 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; asistent personal al persoanei cu handicap grav; muncitor necalificat în industria confecțiilor etc.).

Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

439 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 439 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Germania – 294 locuri de muncă pentru: muncitor în construcții; maistru în construcții; lucrător în construcții; educator/educatoare; tăietor de carne şi lucrător în producţie; vopsitor industrial; sudor carbon/ oţel inoxidabil; sudor aluminiu; brutar; muncitori construcții acoperișuri;

Spania – 69 locuri de muncă pentru: inginer IT; șofer transport internațional; cercetător științific;

Finlanda – 43 locuri de muncă pentru: personal curățenie; operator depozit industria lemnului; operator banda – industria lemnului; operator asamblare – industria lemnului; operator confecționer măști sanitare; operator procesare carne;

Estonia – 21 locuri de muncă pentru: operator la fabricarea nadei de pescuit;

Danemarca – 7 locuri de muncă pentru: manager de producție la o companie producătoare de lifturi; manager de instalare/montaj; muncitor în producție, instalare lifturi; tehniciar de întreținere/service;

Olanda – 2 locuri de muncă pentru: culegător flori;

Franța – 2 locuri de muncă pentru: farmacist;

Norvegia – un loc de muncă pentru: zidar/faianțar.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

