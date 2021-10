Parteneriat între Primăria Capitalei, CJ Ilfov și Ministerul Transporturilor privind studiile pentru zece drumuri radiale

161971 – 28102021 – Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a susținut la 29 octombrie 2021 o conferință de presă în cadrul căreia a detaliat mai multe proiecte importante aflate pe Ordinea de zi a ședintei Consiliului General al Municipiului București.

Nicușor Dan: ”Subiectul cel mai important al şedinţei de azi este proiectul privind drumurile radiale. Vreau să fac o paranteză aici şi să vă spun că nu a existat în ultimii zeci de ani o abordare integrată a ceea ce înseamnă trafic în Bucureşti. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat, vom vedea intervenţii punctuale, un pasaj aici, un pasaj acolo, dar nu a existat o abordare care să privească această problemă structural. Există două astfel de abordări structurale: utilizarea autostrăzii de centură pe care o vom avea, precum și zece ieşiri din cartierele bucureştene, astfel încât să luăm presiunea de pe acelea care sunt în momentul acesta, cum este Bulevardul Iuliu Maniu, și metroul de suprafaţă pe infrastructura care aparține CFR. Ceea ce votăm azi în Consiliul General este un parteneriat între Ministerul Transporturilor, Consiliul Judeţean Ilfov şi Primăria Municipiul Bucureşti pentru a începe studiile pentru aceste zece drumuri radiale, adică ieşiri din Bucureşti până în autostrada de Centură, bineînţeles cu noduri şi poduri peste şoseaua de centură.

Un alt subiect important, o uriaşă oportunitate pentru Bucureşti, este Parcul Naţional Văcăreşti. După cum v-am informat, am depus o cerere pentru preluarea în administrare a acestui parc, cererea a fost aprobată de către Agenţia Naţională pentru Arii Protejate. În urma acestei aprobări, venim azi în şedinţa de Consiliu cu structura care va gestiona această arie protejată, Parcul Văcăreşti. Este o structură nouă şi azi aprobăm înfiinţarea acestei administraţii, urmând ca apoi să transferăm şi să angajăm persoane pe cele 20 de poziţii pe care le prevede organigrama. Pe subiectul parcuri avem un proiect de hotărâre privind Parcul Cişmigiu. Este vorba despre Podul Mare, care este deteriorat, după cum ştiţi. Îl transferăm de la ALPAB la Direcţia Investiţii din Primărie. Refacerea podului costă 3 milioane de lei, bani pe care îi avem, lucrările vor începe foarte curând.

Am promis că peste doi ani vom avea parcuri aşa cum merită ele să fie. Am avut în acest an, după cum ştiţi, o situaţie financiară dificilă. Avem pe ordinea de zi un subiect privind exproprieri în sectorul 6 pentru căi de comunicaţii, în primul rând pe Prelungirea Ghencea. Acolo actualizăm, conform legii, costurile pentru expropriere. Ce se întâmplă la Prelungirea Ghencea în acest moment este că se lucrează pentru a avea asfalt pe 4 benzi până la Râul Doamnei, iar ENEL îşi face lucrările de mutare şi de înlocuire a reţelelor de tensiune pe care le are în subteran.

Vrem să profităm de această iarnă, când nu se pot face toate tipurile de lucrări, pentru a rezolva tot ce înseamnă expropriere, astfel încât din primăvară să putem să demolăm şi să dăm provizoriu 4 benzi, iar în acest timp să se lucreze la reţele, pentru ca după aceea să putem asfalta.

De asemenea, avem un proiect prin care Primăria Sectorului 6 să poată expropria în numele Municipiului Bucureşti imobilele pentru lărgirea Străzii Valea Largă, care leagă Prelungirea Ghencea de Iuliu Maniu”.

