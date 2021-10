Recomandare DSP: Din 18 octombrie, toate școlile din Ilfov să treacă în online

161707 – 13102021 – Școlile din județul Ilfov au primit, la 13 octombrie 2021, recomandare din partea Direcției de Sănătate Publică să-și închidă începând de luni, 18 octombrie, orele organizate fizic și să treacă la școală exclusiv online. Directorul DSP Ilfov, Teodor Negulescu, a declarat la Digi24 că recomandarea nu privește și creșele și grădinițele.

Negulescu spune că instituția pe care o conduce a făcut “o propunere de suspendare a activității de învățământ în toate unitățile din județul Ilfov și să trecem la predarea online începand cu 18 octombrie 2021, pentru două săptămâni, cu posibilitatea de prelungire în funcție de rata de incidență”.

Acesta a adăugat că rata de vaccinare în județ este de aproximativ 38% și că decizia de a le recomanda școlilor să își închidă activitățile fizice a luat-o în contextul unei “creșteri progresive a infectărilor cu virusul SARS-CoV-2”.

Rata de infectare cu Covid 19 la nivelul județului Ilfov a ajuns la 15,42 la mia de locuitori.

Ministerul Educației: DSP Ilfov își depășește atribuțiile legale

DSP Ilfov își depășește atribuțiile legale, încalcă Hotărârea CNSU nr. 76 și Ordinul comun 5338/2021 și se substituie CJSU, ISJ și tuturor unităților de invatamant din Ilfov, susție Ministerul Educației Naționale.

Sunt scoli in localități din mediul rural in care rata de infectare este mică (diferit fata de scolile din localitățile in care rata de infectare este foarte mare).

Sunt scoli foarte aglomerate in care se învață in 2-3 schimburi, cu un nr maxim de elevi in clasa si sunt scoli in care se învață intr-un singur schimb, cu un nr mic de elevi in clasa.

Sunt scoli in care nu este niciun caz de infectare in rândul elevilor si profesorilor si sunt scoli in care sunt zeci de cazuri de infectare.

Nu exista cadru legal pentru trecere generalizată/nediferențiată in online la nivelul unui județ; decizia se ia analizând situația la nivelul fiecărei unități de invatamant.

DSP nu se poate substitui nici școlilor, nici ISJ, nici CJSU.

Nu avem cunoștința ca DSP sa fi făcut ancheta epidemiologica la nivelul fiecăreia dintre cele 270 de unități de invatamant din Ilfov.

In concluzie, solicitarea DSP Ilfov a fost făcută in afara cadrului legal, afectând procesul de monitorizare a desfășurării procesului de invatamant și perturbând funcționarea mecanismelor administrative de gestionare a situației in starea de alerta. – sursa: Viitorulilfovean.ro

Partajează asta: Partajează

Facebook

Twitter





Apreciază: Apreciere Încarc...