Vaccinarea cu ARNm a persoanelor neinfectate și a celor recuperate după COVID-19 provoacă celule B cu memorie care recunosc variantele SARS-CoV-2

161554 – 05102021 – Echipe de la Spitalul Henri-Mondor AP-HP și Universitatea Paris-Est Créteil, Inserm, CNRS, Universitatea din Paris, din cadrul Institutului Necker-Enfants Malades și Institutul Pasteur, au analizat capacitatea memoriei imune generate după vaccinarea cu ARNm pentru a recunoaște și neutraliza variantele SARS-CoV-2.

Această lucrare, coordonată de prof. Matthieu Mahévas, Dr. Claude-Agnès Reynaud, prof. Jean-Claude Weill, dr. Pascal Chappert, dr. Félix Rey și dr. Pierre Bruhns, arată că persoanele care s-au vaccinat cu un vaccin ARN mesager împotriva SARS-CoV-2 dezvoltă apărare împotriva variantelor Beta și Delta. Sistemul lor imunitar produce celule de memorie capabile să recunoască și să neutralizeze aceste variante îngrijorătoare.

Memoria imună este un mecanism care protejează indivizii împotriva reinfectării. Această strategie de apărare a organismului, care stă la baza succesului vaccinurilor, include producerea de anticorpi de protecție în sânge (detectați prin serologie), precum și generarea de celule de memorie, capabile să se reactiveze rapid în celule care secretă anticorpi în timpul unei noi infecții.

Echipele au studiat soarta celulelor B de memorie la pacienții vaccinați cu un vaccin ARN mesager și capacitatea lor de a recunoaște și neutraliza variantele SARS-CoV-2.

Acest studiu demonstrează faptul că pacienții infectați în timpul primului val mențin un răspuns de memorie stabil timp de până la 12 luni și, după o doză de vaccin, dezvoltă o memorie serologică și celulară excelentă capabilă să recunoască și să neutralizeze variantele Beta și Delta ale SARS-CoV-2.

La pacienții care nu au fost niciodată infectați cu virusul, calitatea răspunsului serologic este inițial mai puțin eficientă în ceea ce privește variantele Beta și Delta. Cu toate acestea, grupul de celule de memorie generate după vaccinare se îmbunătățește în timp și conține celule capabile să recunoască și să neutralizeze variantele actuale ale SARS-CoV-2.

Aceste rezultate au fost obținute prin studierea maturării celulelor B de memorie la 47 de pacienți care au contractat Covid-19 în timpul primului val și 25 de îngrijitori „naivi” care nu au fost infectați cu virusul.

Acest studiu sugerează că celulele de memorie ale persoanelor vaccinate cu două doze de vaccin (sau doar una pentru cei care au contractat anterior COVID-19) protejează împotriva formelor severe de Covid-19 din cauza variantelor SARS-CoV-2, în sprijinul anticorpilor de protecție prezenți în sânge. Acest rezultat sugerează faptul că, în cazul unei circulații virale puternice a variantelor SARS-CoV-2 o a treia doză de vaccin cu vaccinurile disponibile în prezent (care conțin Wuhan Spike original) ar trebui să permită generarea rapidă de anticorpi care neutralizează variantele Beta și Delta și reduc circulația virală.

Conform Sokal et al. (2021), întâlnirea cu un nou microorganism patogen activează limfocitele B neinfectate și induce transformarea acestora în celule plasmatice, specializate în producerea de anticorpi. Corpul reține apoi o populație de limfocite B de memorie și celule plasmatice care pot fi mobilizate foarte repede în cazul reinfectării de către același agent patogen sau agenți patogeni care prezintă asemănări puternice.

Sursa: Sokal, A. et al. (2021). mRNA vaccination of naive and COVID-19-recovered individuals elicits potent memory B cells that recognize SARS-CoV-2 variants, Immunity, In Press.

