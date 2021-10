Vîlceanu: Liberalii nu mai vor să audă de USR

161560 – 06102021 – Dan Vîlceanu, secretarul general al PNL și ministru demis al Finanțelor, spune că în ceea ce privește colaborarea cu USR PLUS pentru formarea unui nou guvern, aceasta este „limitată” de votul dat ieri împotriva Cabinetului Cîțu. Vîlceanu a afirmat că e foarte puțin probabil ca PNL să mai discute despre un guvern cu USR PLUS. În același timp, el spune că „toate variantele sunt pe masă”. „Astăzi (n.r. marți, 4 octombrie) am avut parte de un episod de-a dreptul halucinant. Am avut trei partide care au votat o moțiune de cenzură neștiind în secunda următoare trecerii moțiunii de cenzură ce au de făcut. Dacă ai o minimă responsabilitate, trebuie să știi că vei avea o majoritate care va putea vota un guvern. Altfel, nu ai făcut decât să arunci România într-o criză politică, pe lângă problemele create de creșterea facturilor la energie. Avem o majoritate formată din USR, AUR și PSD care în mod normal ar fi trebuit să ne spună ce urmează”, a declarat ministrul demisionar al Finanțelor.

Vîlceanu a declarat că își dorește ca portofoliile din guvern lăsate libere în urma demisiilor celor de la USR să nu fie ocupate de secretari de Stat, având în vedere că pe acele posturi sunt miniștri interimari ale căror mandate expiră în doar 18 zile. „PNL va veni cu o propunere de premier. Am înțeles că și USR are una. Avem deja o decizie a Biroului Executiv în care am statuat foarte clar faptul că dacă USR votează împotriva guvernului liberal își limitează posibilitatea de a mai forma împreună un guvern în viitor. Nu poți să dai jos propriul guvern din care ai făcut parte și după aceea să vii să stai de vorbă cu viitorii parteneri pe care i-ai dezamăgit cu câteva zile înainte și ai demis guvernul în care împreună am făcut parte. E foarte puțin probabil ca în PNL să mai putem discuta despre un guvern cu USR PLUS, deși toate variantele sunt pe masă”, a mai declarat secretarul general al PNL.

Dan Vîlceanu spune că Florin Cîțu va rămâne propunerea de premier a liberalilor.

