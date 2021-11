De ce cred românii în medicamente și nu în vaccin?

162034 – 03112021 – După Favipiravir și Ivermectina, românii care se tem de Covid au început să achiziționeze Arbidol, un medicament din Rusia, neautorizat în Uniunea Europeană.

Sunt zeci de anunțuri care apar și dispar foarte repede de pe paltformele online de vânzări, în care Arbidolul este vândut cu sume între 200 și 250 de lei.

Agenția Națională a Medicamentului arată, pentru Europa Liberă, că Arbidolul a fost pus temporar în protocolul de tratament al infecției cu Covid, anul trecut, la secțiunea „B.1.e. Alte antivirale de administrare orală, cu activitate insuficient demonstrată/nedemonstrată“.

La această categorie de antivirale se arată că „având în vedere rata redusă de efecte adverse legate de administrarea sa, umifenovirul (n.r. Arbidolul) a fost considerat o alternativă utilizabilă pentru formele uşoare sau medii de boală, fără dovezi semnificative ale eficienţei sale“, potrivit răspunsului dat de Agenția Națională a Medicamentului pentru Europa Liberă.

Ulterior, în urma utilizării medicamentului, medicii și-au dat seama că acesta nu este eficient. Astfel, începând cu 29 octombrie 2021, Comisia de Boli Infecțioase a Ministerului Sănătății, al cărei președinte este medicul Virgil Musta de la Timișoara, a reconfirmat această poziționare din protocol și faptul că nu se recomandă utilizarea sa în tratamentul infecției Sars-CoV-2.

De ce au românii mai multă încredere în medicamentele pentru tratamentul coronavirusului și nu în vaccin?

Medicii care tratează bolnavi Covid arată că este periculos ca pacienții să ia după capul lor medicamente care pot avea efecte adverse.

Simin Florescu, managerul de la Spitalul „Victor Babeș” din Capitală, spune că Arbidolul nu a fost folosit niciodată în spitalul la care lucrează pentru tratamentul pacienților.

„Oamenii cred mai degrabă în medicamente decât în vaccin din lipsa de educație, asta e cauza. La noi nu a fost folosit niciodată Arbidolul pentru tratamentul Covid. Nu a fost trecut niciodată în protocolul de tratare a Covidului, era trecut undeva la experimental și nu se folosea. Noi nu l-am folosit niciodată. Și nici nu-l recomandăm. Oricum a ieșit din toate protocoalele de peste tot, mă refer la organisme internaționale, nu la Rusia”, a spus Simin Florescu.

Medicul Adrian Marinescu de la Institutul „Matei Balș” din București arată că la spitalul unde lucrează medicamentul a fost folosit, într-un studiu experimental.

„De-a lungul pandemiei, au fost multe antivirale încercate, dar Arbidolul a fost printre ele. A fost folosit în unele zone din lume – în cantitate mare în Rusia și spațiul ex-sovietic, iar apoi a fost folosit și în alte țări. Dar n-a căpătat o aprobare definitivă în așa fel încât să fie adus oficial. Nu se pune problema că nu poate fi folosit, l-am avut și noi, la nivel de studiu cu rezultate bune, dar această situație trebuie văzută așa cum e, nu e nimic miraculos”, a explicat Adrian Marinescu.

Doctorul spune că medicamentul este util, dar în niciun caz de luat acasă fără prescripție medicală.

„Trebuie să înțelegem că medicamentele au nevoie de o prescripție, că e medic de familie sau alt medic, cineva trebuie să ni-l recomande. Se dă în funcție de situație și de evoluție. Noi l-am folosit, în măsura în care l-am avut, a fost la nivel de sponsorizare. Și cu efecte bune, n-aș spune că miraculoase”, a mai spus Adrian Marinescu.

Medicul arată că de fiecare dată când un medicament e căutat, pe piață apare și varianta „la negru”.

„Din punct de vedere științific, ceea ce trebuie să înțelegem foarte clar este că în momentul de față nu există variantă de prevenție – adică să am o dovadă clară că voi face o formă ușoară. Singurul medicament de prevenție este vaccinul, cu dovezi clare. Celelalte medicamente pot fi utile în momentul în care am deja infecția, sunt la începutul bolii, am medicamentul – și nu numai Arbidolul, toate celelalte antivirale- și atunci probabilitatea e mai mică de a face o formă severă”, a precizat medicul.

Adrian Marinescu afirmă că vaccinul previne, iar acest lucru este dovedit de modul în care țările și-au rezolvat pandemia: adică prin vaccinare.

„În al doilea rând, în afară de anticorpii monoclonali, care au demonstrat o eficiență absolut clară, despre celelalte putem vorbi că sunt utile, dar din păcate nu-ți garantează. Nu înseamnă că dacă iau un antiviral ca Arbidol sau Favipiravir sigur voi face o formă ușoară”, a mai explicat Marinescu.

Cardiolog: Antiviralele nu se iau ca prevenție

Cardiologul Gabriel Tatu Chițoiu avertizează pe Facebook că o grămadă de români iau Arbidol în speranța că nu vor face Covid, în loc să se vaccineze.

Medicul spune că antiviralele nu se iau preventiv, ci la recomandarea medicului în primele zile de boală.

„Recent, un deputat a venit în Parlamentul României cu câteva mostre de Arbidol – antiviral originar din Rusia/China, cumpărat de la Chișinău, folosit în gripă pentru a susține utilizarea lui pe scară largă în Romania. Arbidol este înghițit în acest moment de o grămadă de români în speranța de a nu face Covid în loc de a se vaccina”, arată medicul.

„Despre eficiența/ineficiența lui și a altor virale am vorbit aici. Repet: Antiviralele nu se iau ca prevenție. Ele se iau (cu rezultate minore dacă nu chiar inexistente) în primele zile de boală cu speranța de a nu face o formă severă”, a scris medicul pe pagina sa de Facebook.

Gabriel Tatu Chițoiu mai spune că medicamentul se ia numai sub supraveghere medicală, iar oamenii trebuie să știe că antiviralele sunt recunoscute pentru potențialul de a induce malformații congenitale la copiii care sunt procreați în timp ce viitorii lor părinți iau antivirale.

„În ciuda Arbidol-ului (care, după unele date, nici nu ar mai fi folosit în Rusia) numărul cazurilor COVID si al morților COVID au fost în continuă creștere în Rusia. În prezent Rusia se află în cel mai critic punct al pandemiei ei”, a mai scris medicul.

Medicul îl critică pe patronal FCSB-ului, Gigi Becali, care recent a spus că va fabrica Arbidol la firma lui medicamente.

Un studiu publicat BMC Infectious Diseases despre determinarea efectului Arbidol asupra bolii Covid-19 făcut pe o sută de pacienți infectați arată că administrarea medicamentului a avut ca rezultat reducerea duratei spitalizării și îmbunătățirea clinică la 7 zile de la internare. Pacienții au fost împărțiți în două grupuri: unii au luat hidroxiclorochină urmată de Kaletra (Lopinavir/ritonavir), alții au hidroxiclorochină urmată de Arbidol. Dar totul sub supraveghere medicală.

De asemenea, în urma administrării medicamentelor a fost ameliorată tusea, dispneea și febra. Vârsta medie a pacienților a fost de 56,6 ani în grupul cu Arbidol și de 56,2 ani în grupul cu Kaletra. Studiul publicat de BMC Infectious Diseases arată că durata spitalizării în grupul care a luat Arbidol a fost mai mică decât în cel cu Kaletra, adică 7,2 zile față de 9,6 zile.

Un alt medicament care este folosit în tratamentul Covid și care este căutat pe piața din România este Favipiravir. Acesta este recomandat de Ministerul Sănătății care anunță că, la 1 noiembrie, un număr de 519.839 de tablete reprezentând 10.396 de cutii de Favipiravir se aflau în stocul unităților sanitare de pe întregul teritoriu al României.

Ministerul precizează că începând cu data de 12 octombrie 2021 a fost aprobată actualizarea protocolului de tratament al pacienților cu Covid prin care a fost facilitată asigurarea medicamentului Favipiravir în ambulatoriu cu prescripție medicală, conform recomandărilor specialiștilor din Comisia de specialitate de boli infecțioase pentru pacienții aflați la debutul bolii.

Stocurile existente la nivel național acoperă necesarul de tratament pentru aproximativ 7.426 de pacienți pentru cel puțin 10 zile, conform necesarului și estimărilor comisiei de specialitate.

