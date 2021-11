Două oferte calificate în cadrul licitației pentru noi licențe de spectru

162304 – 19112021 – ANCOM a primit doua oferte in cadrul procedurii de selectie competitiva organizate pentru alocarea celor 195 de MHz disponibili in benzile de 800 MHz, 2600 MHz si 3400 – 3800 MHz, care au fost calificate si declarate castigatoare. Licitatia a fost lansata de Autoritate in data de 11 octombrie 2021.

Comisia de licitatie a analizat si a admis cele doua dosare de candidatura depuse in cadrul procedurii de selectie competitiva. Cele doua oferte au fost declarate castigatoare, urmand ca in perioada urmatoare sa fie organizata o runda primara suplimentara pentru alocarea spectrului ramas disponibil in urma ofertelor initiale depuse de cei doi ofertanti.

In cadrul procedurii de licitatie, operatorii interesati au putut achizitiona 195 MHz din spectrul ramas liber in urma desfasurarii unor proceduri de licitatie similare in anii 2012 si 2015, repartizati astfel:

a) 1 bloc de 5 MHz pereche in subbenzile 791-796 MHz/ 832-837 MHz, pentru o perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2022 si 5 aprilie 2029; b) 8 blocuri a cate 5 MHz pereche in subbenzile 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, pentru o perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2022 si 5 aprilie 2029; c) 1 bloc de 15 MHz in subbanda 2600-2615 MHz, pentru o perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2022 si 5 aprilie 2029; d) 18 blocuri de 5 MHz in subbanda 3400-3490 MHz, pentru o perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2022 si 31 decembrie 2025.

Autoritatea va reveni cu alte detalii dupa incheierea procedurii de selectie.

