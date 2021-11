Octavian Berceanu zice că sunt politicieni ”de top” care stopează acțiunile Gărzii de Mediu, dar nu dă nume

162106 – 08112021 – Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii Naționale de Mediu, schimbat din funcție imediat după ce USR a părăsit guvernarea, scrie pe pagina sa de Fecbook, referitor la poluarea din zona București-Ilfov, că există ”câțiva politicieni de top din partidele politice tradiționale” că ”sunt parte din crima organizata si stopează acțiunile GNM”. Berceanu nu aduce, însă, nicun fel de date concrete în acest sens.

Berceanu: ”Luni si marti se fac livrările de cupru pentru topitorii si de fier pentru exportatorii de fier catre Turcia. Miercuri, joi si vineri intra marfa noua, adica cabluri, parti componente ale autoturismelor dezmembrate, diferite angrenaje care conțin fier, electronice si electrocaznice, la prestatorii ilegali. Locatiile sunt in Ilfov majoritar, pentru ca aici sunt si capii structurilor de crima organizata. Vinerea, sambata si duminica deseurile sunt arse, impreuna cu părțile din autoturismele dezmembrate, tot ilegal. Duminica la 3 dimineata incep colectărie, din poarta in poarta, de la cei care au ars deseurile. Din aceasta cauza avem inversiuni termice preponderent in weekend. Tot în weekend au loc si arderile de deseuri in gropile ilegale de gunoi făcute in sute de comune, sub umbrela autorităților locale, sub pretextul ca nu exista alte opțiuni. Tot atunci avem si degajarile de hidrogen sulfurat, gazul rezultat din fermentația gunoiului din gropile de gunoi legale. Faptul ca am fost permanent pe capul celor care poluează s-a simțit in calitatea aerului mult mai buna decât in toti ceilalti ani. Nu postările mele au stopat arderile si au facut diferenta intre ceea ce respiram acum si ceea ce am respirat in urma cu câteva luni. Atat timp cât câțiva politicieni de top din partidele politice tradiționale sunt parte din crima organizata si stopează acțiunile GNM, pentru ca acum pot, vom respira otrava”, scrie Berceanu, fără a preciza vreun nume.