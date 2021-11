PNL și PSD vor lucra în weekend la programul de guvernare

162063 – 04112021 – După ce președintele Klaus Iohannis a declarant joi seara că va aștepta cu consultările formale până când se cristalizează o majoritate asumată de partidele care vor să propună premier, președinții PSD și PNL au ieșit de la discuțiile pe care le-au avut timp de două ore pentru a încerca să formeze o echipă de guvernare.

„Am avut o discuție cu PSD despre situația în care se află România și despre soluții. A fost o discuție bună Este prima discuție. (…) Am găsit multe lucruri care pot să ne unească”, a spus Cîțu.

Întrebat despre discuțiile pe funcții, Cîțu a spus că a fost și „o variantă interesantă, mai exact „un premier care să se schimbe la doi ani”.

La rândul său, Marcel Ciolacu a precizat că nu au fost discuții pe funcțiile din guvern. „Prioritatea e stabilizarea României. Printr-un efort comun să încercăm să ajungem într-un ritm așteptat de români. Cred că suntem pe un drum corect. Dacă suntem patrioți acesta este drumul pentru o majoritate”, a spus liderul PSD.

Declarații Cîțu:

Este prima discuție. Discuțiile despre premier au fost chiar interesante, cu un premier care să se schimbe odată la doi ani. A fost o variantă pe masă, intersantă

Eu cred că am găsit în această seara multe lucruri care pot să ne unească, pentru a găsi soluții. Avem o criză în sănătate, în energie și pentru acestea avem nevoie de o guvernare stabilă

Dacă reușim cu PSD să facem acest lucru este OK

USR mai este o variantă în acest moment? Decizia o luăm în PNL, noi mergem înapoi la PNL, prezentăm cele două variante, cu plusuri și minusuri, și partidul va lua o decizie

Vom merge înapoi în PNL, vom prezenta cele două variante.

Românii trebuie să înțeleagă că am ajuns în această situație că colegii din coaliție au plecat de la guvernare, au semnat moțiune cu AUR

Nu mai este PSD dușmanul poporului? Nici unul din liderii PNL nu au răspuns la această

întrebare repetată de ziariști

Principalele declarații Ciolacu:

Am avut o primă întâlnire cu colegii de la PNL, am cerut să fie o întâlnire serioasă și aplicată pe cerințele românilor. Nu am avut o discuție pe funcții

Credem că prioritatea numărul unul este stabilizarea României

Printr-un efort comun și plan de guvernare coerent să ajuntem într-un ritm așteptat de români. Cred că suntem pe un drum corect, dacă vom fi și cinstiți și patrioți acesta este drumul care va duce la formarea unei noi majorități

Au venit mai multe soluții pe care o să le analilzăm. Așa a venit și această propunere prin rotație

PSD este dispus să cedeze pentru primii ani premierul PNL?

Am venit cu cele 100 de măsuri, am cerut execuția bugetară până în acest moment. Prioritatea este să venim cu o rectificare bugetară în Parlament. Sistem centralizat de încălzire în orașele care au acest sistem sunt prioritatea zero..

În weekend vom lucra la un program de guvernare, apoi vom încerca să uniformizăm cele două programe de guvernare.