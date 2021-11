Studiu Valoria: 78% dintre companii, față de 53% la începutul anului, spun că au crescut salariile angajațior în 2021

162393 – 25112021 – Cea de-a zecea ediție a studiului „Evoluția afacerilor din România” realizat de Valoria în parteneriat cu Doingbusiness.ro aduce perspectiva modului în care managerii au ajustat acu prognozele realizate la începutul anului 2021.

„Revenirea în V a economiei începe să fie pusă sub semnul întrebării de directorii companiilor din România. Este prima oară în ultimele trei ediții când percepția privind evoluția favorabilă a mediului de afaceri arată un recul. Certitudinea confirmată de BNR și validată de respondenți privind creșterea inflației, estimările referitoare la evoluția numărului de angajați și a investițiilor demonstrează începutul unei crize de încredere în economie. Contributori importanți la această pierdere sunt criză politică, efectele pandemiei, lipsa forței de muncă calificate, scumpirea energiei, creșterea prețurilor, criza lanțurilor de aprovizionare și a materiilor prime.”, spune Constantin Măgdălina, Expert Tendințe și Tehnologii Emergente, co-autor al cercetării.

Prognoza privind evoluția cifrei de afaceri

Față de prognoza de la începutul anului, perspectiva de creștere a companiilor este ușor mai pozitivă acum, la finalul lui 2021. Dintre companiile respondente 18% în semestrul al doilea, față de 22% în semestrul întâi, se așteaptă la cifre de afaceri mai mici, iar 5%, față de 13% anterior se așteaptă la stagnare. Totuși, 22% dintre companii prognozează ca cifra lor de afaceri să crească cu 5%-10% în 2021, urmate de 17% care au bugetat o creștere de 10%-20%. Pe de altă parte, procentul companiilor care estimează creșteri de peste 20% este de 18%, față de 12% la începutul anului.

La nivel de industrii, o creștere a cifrei de 10%-20% este previzionată de 28% dintre companiile de producție industrială, 29% dintre firmele de servicii profesionale, 42% dintre firmele de IT și de 49% dintre cele din industria farmaceutică și de sănătate.

Prognoza privind evoluția profitului

Previziunile privind evoluția profitului din a doua parte a anului 2021 se aliniază tendinței privind cifra de afaceri, fiind de asemenea ușor mai pozitive. Deși acum 33% dintre companii (față de 26% la începutul lui 2021) se așteaptă ca profitul lor să crească cu 1%-5% în acest an, vedem o scădere semnificativă pe palierul 10%-20%, de la 15% la 8%. Însă crește de la 6% la 21% procentul companiilor care spun că profitul lor va fi mai mare cu peste 20% în acest an. De asemenea procentul companiilor care prevăd o scădere a profitului se reduce de la 22% în prima parte a anului la 18% în prezent.

La nivel de industrii, o creștere a profitului de 10%-20% este prognozată de 29% dintre firmele de servicii profesionale, 34% de media și publicitate, 43% din IT, 45% din agricultură și alimentație și 51% dintre cele din industria farmaceutică și de sănătate.

Prognoza privind evoluția investițiilor

Din rezultatele analizei observăm că aproape se dublează procentul companiilor care spun că și-au redus investițiile în 2021, de la 9% în prima parte a anului la 17% în cea de-a doua. Mai mult, procentul firmelor care au stagnat nivelul investițiilor în acest an a crescut de la 27% la 39%, iar procentul celor care au realizat investiții mai mari a scăzut cu 4 puncte procentuale, de la 56% în prima parte a anului la 52% în acest moment.

Pe de altă parte, la nivel de industrii, studiul arată clar că cele mai multe firme din comerț (26%), energie și utilități (33%), din IT (37%), agricultură și alimentație (54%), precum și din industria farmaceutică și de sănătate (55%) spun că au crescut investițiile cu 10%-20% în acest an.

Prognoza privind evoluția numărului de angajați și a salariilor

În studiul realizat la începutul anului 2021 am văzut că 26% dintre companiile respondente se așteptau la o stagnare a numărului de angajați, iar acum, la final de an, acest procent este de 48%. La acest început de an 26% dintre companii spuneau că se așteaptă la creșterea numărului de angajați, dar numai 37% au realizat acest lucru. Pe de altă parte, datele arată că procentul companiilor care au redus numărul de angajați în 2021 a fost de 15% față de 28%, cât se estima la începutul anului.

Totodată rezultatele studiului arată că 36% dintre firmele de comerț, 37% dintre cele de tehnologia informației și 25% dintre cele din industria farmaceutică și sănătate au avut creșteri ale numărului angajaților de 10%-20% în 2021, iar 33% dintre firmele de construcții și 27% din agricultură au avut creșteri de 20%-30%.

Dacă la începutul anului 2021, 36% dintre companiile respondente nu previzionau creșteri salariale, maximul ultimilor 5 ani, la această ediție a studiului procentul acestor companii a scăzut la 15%. În schimb crește de la 17% la 28% procentul companiilor care spun că au crescut salariile cu 5%-10% în acest an și de la 4% la 22% procentul celor care au crescut salariile cu 10%-20% în 2021. Pe de altă parte, 34% dintre firmele din producție industrială, 37% din IT și 35% din construcții și imobilire au crescut salariile cu 10%-20% în acest an.

Top 5 provocări și oportunități

Cele mai importante provocări pentru companii din anul 2021, așa cum au fost relevate de răspunsurile directorilor și managerilor la acest studiu, au fost următoarele: creșterea costurilor (68%), lipsa forței de muncă specializate (57%), menținerea fluxului de numerar (48%), optimizarea lanțului de aprovizionare (46%) și schimbarea comportamentelor consumatorilor (41%).

De asemenea, conform managerilor respondenți, cele mai importante oportunități ale anului 2021 pentru companiile românești au fost: realizarea de noi produse/servicii și accesarea de noi canale de vânzare (48%), digitalizarea și automatizarea (43%), extinderea pe piețe externe (34%), accesarea de fonduri nerambursabile (31%) și piața de e-commerce în creștere (24%).

„Potrivit rezultatelor studiului Evoluția prognzată a afacerilor din România, nivelul de optimism sau pesimism diferă în funcție de industrie. Răspunsurile oferite de liderii companiilor din România, arată că sunt industrii care trec printr-o perioadă de creștere accelerată cum sunt industria agricultura, industria de IT, serviciile profesionale, dar și industrii care traversează o perioadă dificilă. Îngrijorările exprimate de manageri vizează lipsa forței de muncă, creșterea costurilor și a ratei inflației, în timp ce oportunitățile privesc noi produse și servicii, noi canale de vânzare, digitalizarea și automatizarea, și extinderea pe piețele externe.”, spune Dumitru Ion, CEO Kompass Romania și Doingbusiness.ro, co-autor al studiului.