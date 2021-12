„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, considerat de criticii străini favorit pentru nominalizare la premiile Oscar 2022

162549 – 08122021 – „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, regizat de Radu Jude, premiat cu Ursul de Aur la Berlinala de anul acesta și propus de România pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internațional” a galei Oscar 2022, este considerat de criticii străini favorit pentru selecția la premiile acordate de Academia Americană de Film.

Lungmetrajul, pentru care Radu Jude a fost nominalizat la categoriile „scenarist european” și „regizor european” ale premiilor Academiei Europene de Film, ce vor fi acordate pe 11 decembrie la Berlin, a avut premiera în cinematografele nord-americane în luna noiembrie, distribuit de Magnolia Pictures.

Acesta este al treilea film semnat de Radu Jude care reprezintă România în cursa pentru nominalizare la Oscar, după „Aferim!” și „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”.

Lista scurtă pentru nominalizări la Oscar 2022 va fi anunțată de Academia Americană de Film pe 21 decembrie.

Cea de-a 94-a gală de decernare a premiilor este programată să aibă loc pe 27 martie, la Los Angeles.

O satiră socio-sexuală „excelentă”, cu o anvergură a narațiunii mult mai complexă decât scandalul sexual de la care pornește, „o operă de artă care stimulează din punct de vedere emoțional și filozofic”, a scris despre film pastemagazine.com.

LA Times l-a numit „o poveste românească nebună cu sex fierbinte și adevăruri dure”, un film care îndeamnă la reflecție, „minunat de nesupus” și „educativ”.

Jude folosește întreg filmul pentru a măsura, „strălucit și feroce”, ipocrizia, puritanismul și graba oamenilor de a judeca.

„Provocările generate de «Babardeală cu bucluc sau porno balamuc» nu sunt limitate la România, ceea ce vorbește despre seriozitatea morală a anchetei lui Jude și despre precizia obiectivului său”. Regizorul formulează ghicitori, dar și soluționează problemele ingenios.

Criticul J. Hoberman de la Artforum l-a clasat pe primul loc în top 10 al celor mai bune filme ale anului 2021.

În viziunea lui, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” este „filmul cel mai concentrat pe felul în care trăim acum”. Este „o farsă frenetică despre o înregistrare porno ce devine virală în timpul pandemiei”, „un film de epocă despre momentul prezent”.

În clasament, îi urmează „Memoria”, de Apichatpong Weerasethakul, cu Tilda Swinton, documentarul „Exterminate All The Brutes”, de Raoul Peck, și „Undine”, de Christian Petzold, între altele.

New York Times a ales de asemenea cele mai bune filme ale anului, iar lungmetrajul lui Radu Jude este inclus în această selecție pe locul al doilea, după documentarul „Summer of Soul”, de Questlove.

„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” captează „aproape prea bine” starea disperată, furioasă și extenuată a prezentului.

În acest top, îi urmează „The Power of the Dog”, regizat de Jane Campion, „Petite Maman”, de Céline Sciamma, și documentarul „Bring Your Own Brigade”, de Lucy Walker.

Indiewire a întocmit o listă cu 15 filme care e „foarte probabil” să se regăsească pe lista scurtă pentru nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj internațional” a premiilor Oscar 2022.

Producția românească este clasată a doua, după „Titane”, câștigător al trofeului Palme d’Or, și înaintea unora ca „Flee” și „The Worst Person in the World”.

Despre filmul lui Radu Jude, Indiewire a scris că este „o satiră uimitoare care vine din cea mai neobișnuită combinație, amestecul a două tipuri de film foarte diferite care nu ar trebui să funcționeze în armonie, dar care în final sunt perfect compatibile”.

„Dacă Academia vrea să demonstreze cu adevărat buna credință față de cinema, ar trebui să parieze pe această aplicație vizionară”, a mai scris Indiewire.

The Wrap a notat că filmul lui Radu Jude „explorează intimitatea XXX și ipocrizia”, este o comedie „îndrăzneață, contondentă”, în timp ce theartdesk.com a remarcat modul în care cineastul român critică trecutul și prezentul hidoase ale României, dar „nu pentru a o denigra, ci pentru a cere progrese radicale umaniste”.

„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” analizează raporturile dintre individ şi societate, având ca punct de plecare urmările pe care un clip porno de amatori, încărcat de o profesoară de şcoală generală pe un site specializat, le provoacă în viaţa acesteia.

Din distribuţie fac parte actorii Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai, Nicodim Ungureanu, Alexandru Potocean, Andi Vasluianu, Alex Bogdan, Ilinca Manolache, Dana Voicu, Axinte, Adrian Enache şi Ilinca Hărnuţ.

Imaginea este semnată de Marius Panduru, montajul este realizat de Cătălin Cristuţiu, Dana Bunescu s-a ocupat de sound design, Cristian Niculescu a fost responsabil de scenografie, iar de costume, Cireşica Cuciuc. Producător este Ada Solomon şi coproducători sunt Paul Thiltges, Adrien Chef, Jiří Konečný şi Ankica Jurić Tilić.

„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” este o producţie microFILM în coproducţie cu Paul Thiltges Distributions, Endorfilm, Kinorama, realizată cu sprijinul Centrul Naţional al Cinematografiei, Film Fund Luxembourg, Czech Film Fund, Croatian Audiovisual Centre, Artekino International în asociere cu Bord Cadre Films, Sovereign Films.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=6WDD1TpMvGY

Pagina oficială de facebook: https://www.facebook.com/babardealacubucluc