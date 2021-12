Bode: Nu înțeleg de ce vine românul din zona roșie nevaccinat, fără test și se miră că e trimis în carantină

162724 – 20122021 – În jur de 13.000 de persoane, adică aproape 10 la sută dintre românii care au intrat în țară în ultimele 24 de ore, nu aveau nici test, nu își făcuseră nici vaccinul anti-COVID-19 și nici nu au putut dovedi că au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2, prin urmare au fost carantinați, a anunțat duminică seara ministrul de interne, Lucian Bode. El a avertizat că orice nerespectare a deciziei de carantinare înseamnă infracțiune și dosar penal.

„Vreau să vă spun că din cei 120.000 de români care au intrat în ultimele 24 de ore în România, 12.801, aproape 13.000, nu au avut nici test, nici vaccin, nici n-au putut face dovada că au trecut prin boală. În consecință, angajații Direcției de Sănătate Publică au procedat la întocmirea dosarului de carantinare. (…) Sigur, este absolut normal și îl înțeleg sufletește pe orice român care vrea să fie de sărbători acasă. Nu îl înțeleg însă de ce vine știind că nu este vaccinat și vine din zonă roșie, nu are nici testul PCR făcut și vine în frontieră și se miră că este trimis în carantină”, a declarat Lucian Bode, duminică seară, la B1 TV.

Din cele peste 120.000 de persoane care au intrat în România în ultimele 24 de ore, aproape 80.000 au făcut-o prin punctele de trecere a frontierei de la graniţa cu Ungaria. Dacă se păstrează ritmul actual, a arătat șeful MAI, numărul românilor care vor fi nevoiți să intre în carantină la sosirea în țară ar putea trece de 100.000 într-o săptămână.

Întrebat unde sunt carantinate persoanele aflate în această situație, ministrul a precizat că la adresa pe care o declară „în fața organelor statului”, în fața reprezentanților DSP. „Ei sunt luați în evidență la nivelul fiecărui județ. (…) Se procedează la verificarea lor. În momentul în care nu sunt identificați la adresa la care au declarat că vor să stea în carantină sau la adresa instituțională – pentru că dacă nu declară o adresă, li se pune la dispoziție un spațiu și trebuie să meargă acolo în crantină – instituțiile statului cu rol de a controla acest lucru, DSP și Poliția, verifică”, a explicat ministrul.

„Transmit un semnal cât se poate de clar şi de serios. Orice nerespectare a decizie de carantinare din partea celor care sunt în astfel de situaţii înseamnă infracţiune, înseamnă dosar penal. Nu aş vrea nimeni să îşi strice sărbătorile, nu aş vrea ca niciunul dintre românii care vin de sărbători acasă, dar care sunt în situaţia celor 13.000 de astăzi să ajungă să săvârşească o infracţiune. Cer responsabilitate din partea tuturor, pentru că instituţiile statului îşi vor face datoria”, a punctat Lucian Bode.

Românii trimiși în izolare amenință că nu vor respecta carantina

Declarațiile ministrului intervin în condițiile în care unii dintre românii care au aflat la graniță că trebuie să stea în carantină au declarat sus și tare că nu au de gând să respecte această decizie.

„Nu am nici test, nici vaccin. Eu am fost la muncă în străinătate. Am venit de sărbători acasă, cum să stau eu în carantină? N-o respect, sincer n-o respect! Să-mi facă orice”, spune revoltat un tânăr aflat în vama Borș din județul Bihor.

În vama Nădlac 2, aproape 80 la sută dintre cei care intrat în țară în ultimele zile au fost carantinați. Au fost cozi de 5-6 kilometri la punctul de frontieră și așteptarea a pus la grea încercare nervii celor care erau nerăbdători să ajungă acasă.

„Am 12 ore de când stau aici. De 12 ore stau aici. Nimeni nu a venit să te întrebe: Mă, prostule, ai mâncat, ai băut apă?”, spune un român supărat de așteptarea îndelungată din cauza aglomerației.

„Ne-am planificat din timp, ne-am uitat pe internet. Pe internet scria 30 de minute de așteptare. Intri în vamă, stai 7-8 ore, ți se gată motorina la mașină”, spune nervos un alt șofer.