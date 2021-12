Cât costă trimiterea unui colet pe teritoriul Uniunii Europene?

162651 – 14122021 – Comisia Europeana pune la dispozitia celor interesati o aplicatie care le permite sa afle costurile trimiterii unui colet in si din orice stat din Uniunea Europeana. Astfel, utilizatorii pot afla din aplicatia disponibila aici cat ii costa sa trimita un colet intern sau transfrontalier, in functie de tipul si greutatea acestuia, avand acces la tarifele practicate de toti furnizorii activi pe piata serviciilor postale la nivel national. Acest demers vine ca urmare a aplicarii Regulamentului privind serviciile de livrare transfrontaliera de colete, adoptat de Parlamentul si Consiliul European in anul 2018, pentru a incuraja concurenta prin cresterea gradului de transparenta a tarifelor acestor servicii si prin stabilirea unui cadru european unitar de monitorizare a evolutiei acestei piete.

Aplicatia pentru verificarea tarifelor pentru livrarea de colete

Unul dintre obiectivele Regulamentului privind serviciile de livrare transfrontaliera este imbunatatirea transparentei preturilor. Regulamentul impune ca furnizorii cu 50 sau mai multi angajati, precum si furnizorii stabiliti in mai mult de o tara din UE, sa ofere autoritatii nationale de reglementare din tara lor preturile interne si transfrontaliere pentru pana la 15 servicii de baza de livrare a coletelor (in anumite cazuri, este posibil ca autoritatile de reglementare sa fi folosit un prag de 25 de angajati pentru a tine cont de anumite conditii din tara lor). Pe baza raportarilor autoritatilor nationale, Comisia Europeana centralizeaza si publica tarifele practicate de furnizori in aplicatia destinata utilizatorilor de servicii postale din intreaga Uniune.

Informatiile despre tarifele practicate sunt valabile incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an, nu includ TVA si sunt actualizate in fiecare an la 31 martie, preturile publicate fiind raportate in moneda locala si in euro. Cursul de schimb aplicat de Banca Centrala Europeana la 31 martie este utilizat pentru conversia in euro.

De mentionat ca tariful afisat raportat de un furnizor pentru un serviciu de livrare de colete poate include anumite conditii si restrictii. In multe cazuri, caracteristicile unui serviciu de livrare de colete pot diferi de la un furnizor la altul.

Regulamentul privind serviciile de livrare transfrontaliera de colete

Regulamentul adoptat de Parlamentul si Consiliul European se aplica incepand cu 22 mai 2018 si poate fi consultat aici. Regulamentul contribuie la mai buna functionare a pietelor, asigurand o supraveghere mai eficienta si mai coerenta a pietelor de colete si stimuland concurenta. Aplicarea Regulamentului urmareste cresterea transparentei tarifelor, in vederea reducerii diferentelor tarifare nejustificate precum si a tarifelor platite de persoanele fizice si de intreprinderile mici si mijlocii, in special cele aflate in zonele izolate sau slab populate.

Furnizorului de serviciu universal care ofera servicii de livrare de colete, furnizorii de servicii de livrare transfrontaliera de colete care au peste 50 de angajati, precum si furnizorii de servicii de livrare de colete care au mai putin de 50 de angajati, dar care sunt stabiliti in mai mult de un stat membru au obligatia de a transmite autoritatii de reglementare din statul membru in care isi au sediul informatii generale de identificare, informatii specifice cu privire la activitatea desfasurata in anul calendaristic precedent, tipul de servicii oferite, conditiile generale de vanzare, inclusiv o descriere detaliata a procedurii in materie de reclamatii si orice modificare a acestor informatii. Aceste informatii sunt raportate apoi catre Comisia Europeana, pentru a contribui in sprijinul obiectivelor pietei unice digitale de a intensifica comertul electronic transfrontalier si incluziunea digitala.